TOP Oss hoopt weer op een resultaat in Eindhoven: ‘Met goed spel kan je geen brood kopen’

Voorbeschouwing TOP Oss’er Richonell Margaret strijdt tegen voormalig ploeggeno­ten: ‘En nu tegen hen scoren’

23 augustus Op maandagavond is het exact twee weken geleden dat Richonell Margaret zijn eerste goal van het seizoen scoorde. In het shirt van Jong AZ welteverstaan, dat uitgerekend nu de tegenstander is van TOP Oss, de club die hem sinds een goede week op huurbasis voor dit seizoen overgenomen heeft.