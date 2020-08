TOP Oss houdt het hoofd niet koel in oefenduel met Excelsior

In de verzengende hitte speelde TOP Oss voor het eerst in maanden weer een wedstrijd in het eigen Frans Heesen Stadion. Na vier keer twintig minuten spelen moesten de Ossenaren in tegenstander Excelsior hun meerdere erkennen: 0-2.

Kort na de eerste drinkpauze werden de toeschouwers in het Frans Heesen Stadion in Oss eindelijk weer eens getrakteerd op een pracht van een goal. Helaas viel deze voor de supporters wel aan de verkeerde kant. De Osse achterhoede klungelde achterin en faalde erin om een hoge bal op te ruimen, waardoor deze bij Excelsior-spits Joel Zwarts terecht kwam. Die besloot de bal met een fraaie omhaal richting doel te schieten, waar deze via de binnenkant van de paal TOP Oss-goalie Jordy Rondeel kansloos achterliet.

Slordigheden kenmerkten het spel van de thuisclub in het eerste half uur van de wedstrijd. De Ossenaren leden veel balverlies, terwijl Excelsior het spel compact hield en weinig tot niets weggaf. TOP Oss leek daarna wat beter in de wedstrijd te komen. Cihat Çelik speelde zichzelf slim de zestien meter in, maar kon de bal niet voorbij de doelman van Excelsior plaatsen. In de rebound haalde middenvelder Lion Kaak hard uit, recht in de handen van keeper Alessandro Damen. Het was één van de spaarzame momenten waarop TOP Oss de tanden liet zien.

Wisseling van de wacht

Halverwege de wedstrijd bracht trainer Klaas Wels tien nieuwe spelers het veld in, en mocht enkel keeper Rondeel (voor wie geen vervanging beschikbaar was door een blessure bij Ronald Koeman jr.) blijven staan. Deze wisseling van de wacht leverde leverde TOP weinig op. Excelsior kwam namelijk al snel met een keurig uitgespeelde actie opnieuw oog in oog met Rondeel. Met een klap landde de bal op de paal, waarna de bezoekers terugzakten tot het middenveld en opnieuw de aanval ingingen. De IJslandse spits Omarsson kopte de bal door op Zwarts, die opnieuw trefzeker bleek: 0-2. Een stand die in het laatste half uur door geen van beide ploegen nog veranderd werd.

Opstelling eerste helft: Rondeel, Roosken, Stuy van den Herik, Lammers, David, Poelmans Kaak, O. Rommens, Van der Heijden, Çelik, Büttner

Opstelling tweede helft: Rondeel, Sopacua , Pique, Fleuren, Bourdouxhe, Overgoor, Wallenburg, Loen, Van Nispen, Peters, Hutten