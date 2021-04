TOP Oss houdt koelbloedig stand tegenover aanvallend Volendam en boekt knappe zege

TOP Oss moest vele verwoede pogingen tot scoren pareren tegen Volendam, maar had zelf aan een handvol kansen genoeg. De ploeg bleef koelbloedig en won in eigen huis met 2-0.

Het duurde maar liefst twaalf minuten voor de eerste serieuze kans zich voordeed in het Frans Heesen Stadion op tweede paasdag. Ondanks dat Volendam veelvuldig aan de bal was, kwamen zij niet door de Osse verdediging heen. Die stond mede dankzij de van een schorsing teruggekeerde Jan Lammers als een huis. Volendam-goalie Joey Roggeveen leverde de bal in bij Livio Milts, die hem en een verdediger omspeelde, om de bal uiterst beheerst in de touwen te jagen: 1-0.

En hoewel Volendam vrijwel continu druk zette, kreeg het TOP niet aan het barsten. Na veertig minuten was ook de eerstvolgende grote kans zelfs voor de Ossenaren. Een uitbrekende Mart Remans werd vastgelopen door twee verdedigers, maar kon de bal kwijt bij de mee opgekomen Joshua Sanches. Zijn schot werd gepakt door Roggeveen. Verdere uitgespeelde mogelijkheden bleven aan beide kanten uit.

Ander spelbeeld

Na de rust kantelde dat beeld behoorlijk. Volendam combineerde effectief voor het Osse doel, en dwong doelman Bo Geens tot een aantal reddingen. Die hield zijn doel echter schoon. Dat Samuele Mulattieri vanuit het midden meermaals hoog over schoot, droeg daar verder aan bij. Aanvallen van TOP bleven echter even sporadisch, al was Milts in de 69ste minuut opnieuw dicht bij een treffer. Roggeveen klemde zijn schot niet, waarop Van der Heijden bijna de bal in de rebound kon pakken, maar de keeper herstelde zich net op tijd.

Het tweede doelpunt voor TOP viel tien minuten voor het einde echter alsnog. En opnieuw speelde de Volendamse doelman een hoofdrol in de totstandkoming ervan. TOP Oss-keeper Bo Geens gaf een lange bal op spits Dennis van der Heijden, die vervolgens in het strafschopgebied omgelopen werd door Roggeveen. Scheidsrechter Dieperink trok een gele kaart, en legde de bal op de stip. Van der Heijden benutte de penalty zelf en zette zo de 2-0 op het scorebord. Ondanks verwoede Volendamse pogingen kon het tij daarna niet meer worden gekeerd en bleven de punten in Oss.