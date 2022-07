TOP Oss huurt Richie Musaba om voor aanvallend elan te zorgen

Richie Musaba en zijn tweelingbroer Anthony Musaba, die vorig seizoen door AS Monaco aan Heerenveen werd verhuurd, werden geboren in Beuningen, vlakbij Nijmegen. Op negenjarige leeftijd speelden beide broers bij VV Ewijk, waar zij werden gescout door grote buurman NEC Nijmegen. Richie maakte in 2013 echter de overstap naar rivaal Vitesse, waar zijn broer hem een een jaar later naartoe volgde. De Congolees-Nederlandse broers werden bovendien jeugdinternational voor Oranje.

In 2019 debuteerde Richie Musaba in de eredivisie voor de Arnhemmers en kopte toen de 6-1 binnen in duel met De Graafschap. In september 2020 tekende hij een contract bij Fortuna Sittard, dat hem verhuurde aan Dordrecht. Daar speelde hij 36 wedstrijden in de eerste divisie, om afgelopen seizoen weer terug te keren in Sittard. In oktober kwam de beweeglijke speler daar nog in actie tegen TOP Oss, in een door Fortuna met 3-0 gewonnen bekerwedstrijd. In de eredivisie kwam hij afgelopen seizoen zeven keer uit voor de Limburgers.