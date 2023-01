TOP Oss huurt speler van Almere City FC voor de restant van het seizoen

Van Hoeven kwam in de eerste seizoenshelft tot acht duels voor Almere City. Tweemaal begon hij in de basis. Tot doelpunten is hij nog niet gekomen, wel verzorgde hij één assist. Vorig seizoen kwam de aanvaller nog wel 26 keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie voor Almere. Daarvoor stond hij onder contract bij onder meer Sparta en Go Ahead Eagles.