TOP Oss in de beker volkomen kansloos tegen Fortuna Sittard

Fortuna Sittard nam geen risico en startte met veel van de reguliere basisspelers. Een weerzien op het veld tussen de Ossenaren en Tijjani Noslin, die vlak voor de start van de competitie overstapte naar de Limburgers, bleef daardoor uit. TOP Oss voerde echter wel een grote wijziging door, en startte voor het eerst dit seizoen met vijf verdedigers, met Ilounga Pata en Joshua Sanches op de vleugels. Richonell Margaret werd als aanvallende middenvelder achter spitsen Huseyin Dogan en Kay Tejan geposteerd.

Tot kansen kwam die constructie in de eerste helft niet. Fortuna was veelvuldig in balbezit zonder daar veel uit te halen, TOP probeerde te counteren maar was niet stekelig genoeg. Het zorgde voor een uitgeblust geheel. Halverwege de eerste helft lukte het de Ossenaren om meer op de vijandige helft te komen en leek het spel op te gaan leven.

Kort daarop waren het echter de Limburgers die zich door de Osse defensie speelden. Emil Hansson passte vlak voor het doel naar Mats Seuntjens, die alleen voor open doel de bal voor het intikken had: 1-0. De fut die er net in leek te komen verdween daarop bij TOP. Tien minuten later haalde George Cox ook nog eens verrassend uit van afstand. Hij schoot de bal haarscherp in de verre hoek, Alblas kansloos achterlatend.

Na rust veranderde het spelbeeld niet. Slechts vijf minuten had Cox nodig om vrij voor het doel van Alblas te verschijnen. De keeper zat nog aan zijn schot, maar kon niet voorkomen dat deze achter hem het net raakte: 3-0. Tien minuten later paste coach Bob Peeters een driedubbele wissel toe, en zijn Fortunese collega Sjors Ultee deed drie minuten later hetzelfde.

De fris ingebrachte Sekou Sylla gaf nog een goede voorzet op Kay Tejan, maar ook die trof geen doel. Verder was het vooral Fortuna dat TOP Oss op de pijnbank bleef leggen, al had de nieuwe lichting spelers meer moeite het doel te raken dan hun voorgangers. Een kwartier voor tijd probeerde Giovanni Büttner nog de touwen te doen ballen, maar zijn afstandsschot bleek een fractie te hoog daarvoor. Na een ontnuchterende avond in Sittard zat het bekertoernooi voor TOP Oss er daarmee op.

Opstelling: Alblas; Sanches, Lammers, Van Eijma, Piqué (60. Damen), Pata (60. Sylla); Kaak (60. Gootjes), Stuy van den Herik; Dogan (67. Büttner); Margaret, Tejan (73. Leidsman)