TOP Oss in niets meer het ‘lelijke eendje’: Droomstart voor teruggekeerde Çelik

Rechtsback Hennos Asmelash keert terug bij TOP Oss

5 augustus TOP Oss verwelkomt Hennos Asmelash voor nog een jaar in het Osse Kuipje. De in Delft geboren rechtsback kwam vorig jaar over als huurling van ADO Den Haag, en werkte zich met name in de tweede seizoenshelft op tot vaste waarde voor de ploeg uit Oss.