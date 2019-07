TOP Oss is eindelijk trefzeker tegen De Treffers

Of proefspeler Skender Loshi de spits is waar in het Frans Heessenstadion van wordt gedroomd moet nog blijken, maar Giovanni Hiwat was in de Osse voorhoede in elk geval gevaarlijk. TOP Oss won de oefenwedstrijd tegen De Treffers in Groesbeek met 1-4.

De van Go Ahead Eagles komende proefspeler Joey Groenbast wist Giovanni Hiwat met een scherpe pass te vinden. In de oefenwedstrijd tegen De Graafschap stelde trainer Klaas Wels Hiwat nog op in de achterhoede, maar nu hij op een meer vertrouwde positie voorin spelen mocht, was hij na vijf minuten al trefzeker. Na een sprint richting doelman Kornelis tikte hij de 0-1 koelbloedig binnen.

De volgende goal liet niet lang op zich wachten. Hettinga kopte drie minuten later een voorzet van Piqué binnen, en zette de Osse bezoekers daarmee op twee punten voorsprong. Çelik bleek daarna nog meermaals gevaarlijk, waaronder zelfs met een omhaal in de 28e minuut, maar kwam in de eerste helft nog niet tot scoren. Ook de van Jong NAC komende spits Skender Loshi viel op met een aantal aanvallende acties, maar kon niet nog niet succesvol afronden.

In de tweede helft kon de jonge Bredase Albanees in eerste instantie nog niet laten zien of hij de spits is waar in Oss zo vurig op wordt gehoopt. Samen met maar liefst zes andere spelers werd hij in de rust gewisseld. Opnieuw werd vijf minuten na de aftrap gescoord, maar ditmaal door De Treffers. Joris Janssen mocht de goal na een rake kopbal uit een corner op zijn naam schrijven. Mertens kwam kort daarna in de 53e minuut gevaarlijk op, maar twee minuten later was het opnieuw Hiwat die het net wist te vinden. Ook hij kopte raak: 1-3.