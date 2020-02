TOP Oss is klaar voor te vroeg treffen met Danzell Gravenberch

,,Ik heb er geen seconde over getwijfeld om Dennis van der Heijden te laten starten”, zegt Klaas Wels onomwonden. De trainer van TOP Oss is te spreken over de spits die vorige week zijn debuut voor TOP maakte tegen NAC Breda. ,,Hij staat er als een kerel; vecht, werkt, trekt en sleurt, en beschikt over technisch goed voetenwerk.”