TOP Oss is vastbesloten door te bekeren: ‘Wij willen en móéten door’

TOP Oss speelt vanavond (19.45 uur) in de tweede ronde van het bekertoernooi een uitwedstrijd tegen VV Katwijk. Trainer Klaas Wels ging afgelopen weekend op bezoek bij de tweededivisionist en dat was niet voor niks.

Afgelopen zaterdag was TOP Oss-trainer Klaas Wels bij de wedstrijd van VV Katwijk. Het bleek een vruchtbaar bezoek. ,,We hebben een analysesysteem waarin je kunt herleiden hoe Katwijk recent speelt en dat week af van wat ik er zelf zag", vertelt Wels over de Katwijkers. ,,Ze speelden een bekend systeem voor ons: 5-3-2 namelijk, overgaand in 3-5-2 als ze de bal hebben." Exact hetzelfde systeem dus als waar zijn team vorig seizoen de eerste divisie zo mee wist te verrassen.

,,Katwijk heeft een ploeg met veel lengte, fysiek sterk en prima voetballend vermogen", zo zag Wels. Met name de voorhoede van VV Katwijk herbert veel kwaliteit. Ronald Bergkamp speelde vorig seizoen nog bij RKC en is dus geen onbekende, maar ook Marouane Afaker en Marciano Mengerink maakten indruk. Die laatste zou volgens Wels zelfs niet misstaan bij menig profclub.

Niet onderschat

Op basis van de amateurstatus moet Katwijk niet onderschat worden, stelt Wels. ,,Wat dit team voor heeft op veel profclubs is dat het een hoop ervaring met zich meebrengt. Er zitten spelers die al jarenlang op dit niveau spelen en tussen de 25 en 30 jaar oud zijn. Bij veel clubs in het betaald voetbal zie je juist verjonging. Katwijk heeft een goede, ervaren ploeg."

Voor TOP Oss is de eerste seizoenshelft teleurstellend verlopen. Overwinteren in de strijd om de KNVB-beker zou daarom een welkome psychologische boost voor het team zijn. ,,Wij willen en móéten door in het bekertoernooi."