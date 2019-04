TOP Oss juicht nog niet te vroeg: ‘Eerst maar eens die play-offs halen, daarna kijken we wel verder’

voorbeschouwingOp papier mag TOP Oss de play-offs eigenlijk niet meer mislopen, met wedstrijden tegen de nummers 17 en 19 van de competitie, FC Dordrecht en Helmond Sport, op het programma. TOP-trainer Klaas Wels blijft in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht van vrijdag echter met beide benen op de grond staan. ,,Je hoort mij niet zeggen dat we wel even van FC Dordrecht en Helmond Sport gaan winnen. Dordt doet het de laatste weken goed en heeft een prima ploeg.”

TOP staat al met een been in de play-offs. Aan één overwinning, en mogelijk zelfs minder, hebben de Ossenaren genoeg om een plekje in die felbegeerde nacompetitie af te dwingen. Directe concurrenten als MVV, Cambuur en NEC spelen nog tegen elkaar. TOP is zelfs nog in de race om de eerste ronde over te slaan; daarvoor moet TOP een van de vier hoogst geklasseerde ploegen - Jong-teams uitgesloten - na FC Twente op de ranglijst zijn. Het verschil met FC Den Bosch is één punt. Wels: ,,Eerst maar eens die play-offs halen, daarna kijken we wel verder.”

Met 56 punten is TOP bezig aan een historisch seizoen, alleen in 2014/2015 haalden de Ossenaren zoveel punten in de competitie. Toch wil dat volgens Wels dus niet zeggen dat er wel even van FC Dordrecht en Helmond Sport moet worden gewonnen. Net zoals je bij Sparta - TOP (1-4 winst) niet automatisch een ‘eentje’ in moest vullen. ,,Dan geef je ons te weinig credits en Dordt en Helmond Sport te weinig credits. Het is een cliché, maar in deze competitie kan iedereen van elkaar winnen. Wij hebben het tegen veel teams lastig gehad, maar weten heel goed wat we goed en minder goed kunnen.”

Van der Sluijs ontbreekt