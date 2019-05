TOP Oss kan 30.000 euro verdienen tegen Helmond Sport

TOP is momenteel de nummer zeven van de competitie en heeft twee punten voorsprong op NEC en Cambuur en drie op nummer 10 RKC. Als TOP niet verliest, verzekert de club zich sowieso van plek 15 op de televisieranglijst. Die lijst is gebaseerd op de prestaties in de laatste tien seizoenen, waarvan de meest recente het zwaarst tellen. De eventuele 7de (of nog hoger?) plek van dit seizoen telt tien keer mee, de 15de plek van 2018 negen keer en die van 2017 acht keer. Dat loopt zo door tot de tot de 14de plek in 2009, die dan nog maar één keer meetelt. TOP staat nu nog laatste op de televisieranglijst, waar de Jong-teams van zijn uitgesloten. In totaal is er een pot van 7 miljoen euro in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan 3,5 miljoen gelijkwaardig wordt verdeeld en het restant op basis van prestaties.