TOP Oss kan bekersyndroom van Almere City verlengen

TOP Oss staat vanavond in de eerste ronde van de KNVB-beker tegenover Almere City. Een succesje in de beker zou het gemoed in Oss kunnen doen keren, want dat is mede door de sof tegen FC Eindhoven niet heel positief.

De laatste keer dat TOP Oss de eerste ronde van de beker wist te overleven is alweer drie jaar geleden. Destijds reikte de ploeg tot de achtste finale, waarin het werd uitgeschakeld door AZ (0-2). Dat er gehunkerd wordt naar nieuw bekersucces is niet echt aan de orde, wél is TOP naarstig op zoek naar doelpunten. En dat zou weer moeten leiden tot een zege, waarmee de neerwaartse spiraal van de afgelopen weken – TOP won slechts één van de laatste zes duels – teniet wordt gedaan.

Een uitwedstrijd tegen Almere City is voor de Ossenaren echter niet bij uitstek de gelegenheid om vertrouwen te tanken. De laatste overwinning van TOP in het Yanmar Stadion dateert uit 2015 en tijdens de laatste vijf ontmoetingen wisten de roodwitten überhaupt niet eens een doelpunt te produceren in de Flevopolder. Voor de ploeg van coach Kristof Aelbrecht komt de bekerwedstrijd in ieder geval wel op een fijn moment, want hiermee krijgt het snel de kans om zich te revancheren van de nederlaag van afgelopen vrijdag.

Niet ondenkbaar

Ondanks de magere resultaten van de afgelopen weken is een overwinning van TOP vanavond niet eens ondenkbaar. Tegenstander Almere City kampt namelijk met een heus ‘bekersyndroom’; de ploeg van coach Alex Pastoor won voor het laatst in 2018 een bekerwedstrijd en wil aan die reeks graag een einde maken. Aan de Ossenaren de taak om dat syndroom in ere te houden en met een ticket voor de volgende ronde huiswaarts te keren.

Ondanks dat de 5-3-2 opstelling van Aelbrecht nog geen doorslaand succes is gebleken, houdt de Belgische oefenmeester naar verwachting vast aan zijn formatie. Het geduld van de Osse achterban wordt daarmee op de proef gesteld, want die willen graag snel resultaat zien. Het liefst vanavond al, zodat het logo van TOP Oss in de koker verdwijnt en de club overwintert in de beker.

Stadion en aanvang: Yanmar Stadion, 20:00 uur Scheidsrechter: Higler Afwezig: Mathieu, Abdat, Margaritha

Vermoedelijke opstelling: Jansen; David, Piqué, Van Eijma, Hilderink, Van der Sluys; Stuy van den Herik, Sanches, Gündüz; Leidsman, Lake Laatste onderlinge duel: 12 augustus 2022, Almere City – TOP Oss: 3-0 Bijzonderheden: geen