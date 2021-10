TOP Oss kan NAC niet laten wankelen en verliest weer

TOP Oss speelde een heel behoorlijke tweede helft tegen NAC Breda. Maar het was niet voldoende om de bezoekers aan het wankelen te brengen in de met 1-3 verloren wedstrijd. En daarmee werd er net als in september, ook in heel de maand oktober geen overwinning geboekt door de Ossenaren.

Dat Marcel van der Sloot zijn debuut als hoofdcoach zou maken, was al eerder bekend. Coach Bob Peeters zat immers ziek thuis en moest de assistent-trainer aan het roer laten. Het bleek niet de enige wijziging, want keeper Lars van Meurs kreeg verrassend de voorkeur boven Norbert Alblas. Die kon zich na vijf minuten al direct bewijzen met een prima redding op een schot van Kaj de Rooij. Enkele momenten later tikte Kay Tejan aan de overzijde de bal wel in de touwen, maar de vlag van de grensrechter was daarbij al ruimschoots omhoog gegaan.

TOP gaf aardig blijk van haar aanvallende intenties, maar het was NAC dat de score opende. Centrale verdediger Jan Lammers kreeg de bal in het strafschopgebied op de elleboog, waarna arbiter Kamphuis de bal onverbiddelijk op de stip legde. Ralf Seuntjens schoot de pingel vervolgens geroutineerd binnen. Kort daarop verdedigde Boris van Schuppen de score. Hij leek bij een counter zelf bijna verbaasd over de ruimte die hij in het hart van de zestien kreeg, en trapte de bal bijna achteloos achter Van Meurs.

Meer aandringen

Ironisch genoeg kondigden die twee treffers een fase van de wedstrijd aan waarin TOP meer aan ging dringen. In de 33ste minuut hield Thom Haye een kopbal van Kay Tejan van de lijn. Drie minuten later stond Sanches perfect geposteerd voor een schot, maar legde hij breed op Dogan waar hij voor eigen glorie had moeten kiezen. Op het randje van rust betaalde de Osse druk zich eindelijk uit. Aanvoerder Rick Stuy van den Herik speelde Kay Tejan aan, die Olij passeerde met de 1-2.

Na een rommelige openingsfase weigerde TOP zich opnieuw gewonnen te geven, en zette het continu druk. Na een kwartier spelen brak Tejan door, maar hield Dion Malone hem aan zijn shirt terug. Arbiter Kamphuis floot niet, totdat Tejan zich los worstelde en voordeel uit de situatie haalde en hij alsnog voor een signaal blies. Het koste Malone een gele kaart, en TOP een kans op de gelijkmaker.

Tik van derde treffer

In de 69ste minuut waren het, tegen de verhoudingen op dat moment in, de bezoekers die uitliepen. Yassine Azzagari kopte uit een corner de 1-3 tegen de touwen in een fase dat TOP de wedstrijd juist onder controle leek te hebben. Kort daarop werd aanvaller Richonell Margaret het veld in gestuurd ten faveure van linksback Sekou Sylla. Sanches schoof daarop naar de linkervleugel. De tik van de derde treffer kwam TOP Oss echter niet meer te boven. In de laatste tien minuten was het meer bezig met tegenhouden dan druk zetten, al stoomde de fris ingebrachte Büttner nog een paar keer op. Het bleek te weinig om het tij nog te kunnen keren.

Opstelling: Van Meurs; Sylla (72. Margaret), Lammers, Piqué, Pata; Stuy van den Herik, Kaak, Sanches; Dogan (Büttner), Tejan, Mathieu