TOP Oss kan overwicht Tegen FC Volendam niet verzilveren

Het komt niet vaak voor dat TOP Oss met twee spitsen speelt, maar de schorsing van Huseyin Dogan moest trainer Klaas Wels improviseren. Zowel Delano Ladan als Enzo Stroo zette hij daarom in de voorhoede, wat de hoop op een aanvallende wedstrijd in Oss deed ontbranden.

Ex-Volendammer Stroo liet tegen zijn oude ploeg in de eerste helft echter nog weinig vuur zien. Een mak FC Volendam liet het aanvallende TOP de wedstrijd weliswaar naar zich toe trekken, maar TOP liet na dat overwicht te verzilveren. In de laatste vijf minuten voor de rust vormden pegels van achtereenvolgens Bryan Smeets en Lion Kaak de spaarzame momenten dat de Osse aanhang even op het puntje van de stoel zat.

Vroeg in de tweede helft dacht Volendam vervolgens de score te openen, maar de bal van Antwi was reeds over de achterlijn geweest. Smeets mocht voor TOP enkele minuten later een vrije trap nemen, waarbij een prachtige kans op de rebound ontstond doordat Volendam-goalie Mitchel de bal niet vast had. Mitchel bleek in die actie geblesseerd te zijn geraakt, en moest in de 61ste minuut het veld ruimen voor tweede keeper Van Stappershoef.