TOP Oss kan voorsprong niet vasthouden en moet punten delen met Helmond Sport

TOP Oss had in Helmond 45 minuten lang het overwicht, maar liet na dat in meer dan één doelpunt uit te drukken. Daardoor kon Helmond Sport zich terugvechten, en moesten de punten uiteindelijk gedeeld worden: 1-1.

De wedstrijd was nog geen tien minuten onderweg toen Helmond Sport-middenvelder Sander Vereijken en Lion Kaak van TOP Oss stevig op elkaar botsten. Voor die eerste kwam verzorging het veld op, maar het was die laatste die na een half uur met pijn gewisseld moest worden. Zijn vervanger was de ervaren Niels Fleuren, die op zijn vertrouwde plek links achterin plaats nam, terwijl Joshua Sanches van de achterste linie naar het middenveld schoof.

Grote kansen Helmond Sport

De wissel volgde direct op het moment dat trainer Klaas Wels de longen uit zijn lijf schreeuwde omdat TOP Oss tot twee keer toe Helmond Sport vrij op doel liet koppen uit een corner. Tot opluchting van de Ossenaren gingen beide pogingen gingen nipt naast. Veel grotere kansen kreeg Helmond in de eerste helft niet. In tegendeel, het overwicht was duidelijk voor TOP Oss, dat hoog druk zette en kans na kans aan elkaar bleef rijgen.

In de 35ste minuut werd TOP Oss-middenvelder Philippe Rommens hardhandig gevloerd door Vereijken, die daar direct een gele prent voor ontving. In de nasleep van de overtreding vond een opstootje plaats, dat zowel TOP Oss-captain Rick Stuy van den Herik als Helmond-aanvaller Aaron Bastiaans geel opleverde.

Leidsman

Uiteindelijk wist Kyvon Leidsman minuten voor rust zijn tenen tegen een steekpassje aan te zetten, en de bal net het juiste zetje meer geven om deze achter doelman Robin Mantel te prikken. TOP Oss had er veel, héél veel kansen voor nodig, maar ging uiteindelijk alsnog met een verdiende voorsprong aan de thee.

In de rust was besloten dat Rommens niet verder spelen kon, en Livio Milts het over zou nemen. Hij trof in de tweede helft een Helmond Sport dat niet langer de wedstrijd op eigen helft af wilde laten spelen. In hoog tempo golfde het spel heen en weer, waarbij het uitblijven van een tweede treffer voor TOP de Helmondse vechtlust zienderogen deed groeien.

Late treffer

De grootste kansen bleven lang voor TOP. In de 70ste minuut kwam Leidsman alleen voor keeper Mantel, die zijn schot nog net op het dak van het doel wist te tikken. In de daaropvolgende corner trapte TOP de bal op de paal. Helmond ging uiteindelijk met man en macht voor een slotoffensief, en met succes. In de 84ste minuut wist Lance Duivestijn de bal vanaf de rand van het strafschopgebied de touwen in te trappen: 1-1. Het leverde een eindfase op boordevol strijd over en weer, maar al die inzet komt niet voorkomen dat de punten gedeeld moesten worden.

Opstelling: Geens; Sanches, Piqué, Lammers, David; Stuy van den Herik (77. Guezen), Kaak (30. Fleuren), P. Rommens (46. Milts); Van der Heijden, Leidsman, Remans