TOP Oss kan vroege achterstand in Breda niet meer wegpoetsen

Slordig verdedigen in de openingsfase kostte TOP op maandagavond in Breda de kop. De Ossenaren vochten zich aardig terug in de wedstrijd, maar verloren alsnog met 3-0 van NAC Breda.

Bij winst kon TOP Oss een flink sprong in het klassement maken, van de veertiende naar de tiende plek. Linea recta het linkerrijtje in. Tegenstander NAC Breda had echter sinds begin december al niet meer verloren, en was zeker in eigen huis niet van plan daar verandering in te brengen. De eerste kans die de thuisploeg kreeg was direct raak. Na nog geen vijf minuten spelen hadden de aanvallers van NAC alle ruimte om de bal rond te spelen. Van dichtbij knikte NAC-captain Dion Malone vrij eenvoudig de bal tussen de palen.

Ondanks dat uitermate slordig verdedigen in de openingsfase lieten de Ossenaren het hoofd niet hangen. In de jacht op een gelijkmaker kwam TOP steeds beter in de wedstrijd. Meerdere kansen en kansjes volgden, waarin de voorzet van Ruben Roosken op Dennis van der Heijden in de 21ste minuut de grootste was. De spits schoot de bal over, maar het geloof nam toe.

Naar het einde van de eerste helft toe was TOP veelvuldig in balbezit en lieten de Bredanaren hen zelfs het spel maken. Een gelijkmaker leek in de lucht te hangen. In de extra tijd voor de rust bleek het tegendeel echter waar. Lex Immers kopte de 2-0 binnen, waarop direct het rustsignaal klonk. Trainer Klaas Wels stoof ziedend de kleedkamers in.

Na de thee kon TOP niet meer op dezelfde manier het initiatief herpakken, al bleef de ploeg wel aandringen op een aansluitingstreffer. In de 57ste minuut leek die dichtbij. Heel de Osse equipe schreeuwde om een penalty nadat zij via een handsbal van de Bredase verdediging het leer de achterlijn over zagen gaan, maar scheidsrechter arbiter zag enkel een hoekschop.

In het laatste kwartier besloot trainer Klaas Wels alles op de aanval te zetten, door met Kyvon Leidsman een extra spits in te brengen ten faveure van middenvelder Lion Kaak. Het mocht niet baten. Invaller Nick Venema zorgde in de extra tijd zelfs nog voor een derde treffer aan Bredase zijde. Daarmee verzekerde hij definitief dat de punten in Breda bleven.

Opstelling: Geens; Roosken, Stuy van den Herik, Lammers, David; P. Rommens, Kaak (75. Leidsman), O. Rommens; Milts (71. Mathieu), Van der Heijden, Remans

NAC - TOP Oss 3-0 (2-0) - 5. Malone (1-0), 45+1. Immers (2-0), 71. O. Rommens (geel), 90+3. Venema (3-0)