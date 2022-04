TOP Oss kan weinig inbrengen tegen overmacht in Breda

Vanwege de blessure van Lion Kaak was coach Bob Peeters flink in zijn basiself gaan schuiven. Justin Mathieu begon niet op de flank maar achter de spitsen. Joshua Sanches schoof een stuk naar achteren en Giovanni Büttner keerde terug in de basis. TOP Oss bleek in die formatie al snel precisie tekort te komen om gevaar te vormen in Breda. Als de Ossenaren dan eindelijk eens uit leken te breken, was het juist de thuisploeg die al snel wist te profiteren van kleine slordigheden en direct in de counter ging.

Doelman Norbert Alblas hield zijn ploeg echter lang op de been. Na ruim een half uur spelen dribbelde Kaj de Rooij knap op zijn doel af, passeerde en aantal Ossenaren en ging naar de grond terwijl hij naar zijn enkel greep. De defensie claimde dat er weinig contact was, maar arbiter Clay Rupert wees onverbiddelijk naar de stip. Vanaf elf meter was het Welat Cagro die succesvol afrondde: 1-0.

Wissel

Vijf minuten later meldde Boris van Schuppen zich na een slim uitgespeelde aanval voor het Osse doel. Hij prikte er de 2-0 in de korte hoek. Pas vanaf dat moment doken de Ossenaren nadrukkelijker op voor het vijandige doel, maar het was te weinig om voor rust nog verandering in de stand te brengen. Na rust was het vooral de matige afronding van NAC dat verder uitlopen voorkwam. In de 60ste minuut had Peeters genoeg gezien en maakte hij een tactische wijziging: Justin Mathieu verdween van het veld ten faveure van een extra spits in de vorm van Kyvon Leidsman.

Met hem in de punt werd TOP wel stekeliger, al scoorde het nog altijd niet. In de eindfase werd ook Dean Guezen het veld in gestuurd, en kort daarop mocht Grad Damen ook invallen. Als kind van de club in Breda kon hij er zelfs als tegenstander op een bescheiden applaus rekenen. Met haar spel kreeg TOP de handen echter niet op elkaar. NAC speelde dat vlak voor het einde nog wel een keer klaar: Odysseus Velanas zag zijn schot voor open doel nog van richting veranderd worden, maar dat mocht niet baten, de bal knalde het dak van het doel in: 3-0.