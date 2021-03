TOP Oss kansloos onderuit in eigen huis tegen Go Ahead Eagles

TOP speelde de laatste weken sterk tegen topploegen, maar zonder resultaat. Dat laatste werd op vrijdagavond opnieuw waarheid, dat eerste niet. Tegen Go Ahead Eagles ging het in eigen huis kansloos met 0-4 onderuit.

De stadionverlichting knipperde heftig bij opkomst van de spelers, waardoor het ‘Osse Kuipje’ in secondes van pikkedonker naar fel verlicht ging. Het zou lang het enige flitsende zijn dat er in het stadion te zien was. Beide ploegen zochten naarstig naar openingen die er nauwelijks waren. TOP creëerde in de eerste helft helemaal niets, het stug verdedigende Go Ahead vertoonde sporadisch wel gevaar.

Keeper Bo Geens greep sterk in op een poging van Antoine Rabillard, die de bal kon veroveren door slordige passing achterin bij de Ossenaren. Na ruim een half uur spelen leek Sam Beukema de score namens de bezoekers te openen, door een vrije trap te verlengen en deze fraai in de touwen te schieten. Hij bleek daarbij echter in buitenspelpositie te staan, waardoor de nul op het scorebord bleef staan. Minuten voor rust was dat niet het geval voor Jacob Mulenga. Vogelvrij kon hij de bal het doel in prikken.

Doelpunt direct na rust

Vrijwel direct na rust kwam de bal in de kluts bij het Osse doel voor de voeten van Rabillard. Ditmaal was de Fransman wel trefzeker: 0-2. TOP kwam twee minuten later eindelijk voorin op de andere helft en meende de aanval met een handsbal geneutraliseerd te zien worden. Arbiter Oostrom zag dat niet zo.

In de 55ste minuut kopte Mulenga een doeltrap van Gorter door, waarop Rabillard zijn tweede doelpunt, en de derde voor zijn ploeg, schrikbarend eenvoudig verzilveren kon. Met zo’n comfortabele voorsprong vonden de bezoekers dat ze zich wel wat frivools permitteren konden. Giannis-Fivos Botos kon in de 68ste minuut van ver uithalen, met een oogverblindend boogje krulde hij de bal om keeper Geens: 0-4.

TOP Oss: Geens; Roosken, Stuy van den Herik, Lammers, David; P. Rommens, Kaak, O. Rommens (82. Piqué); Milts (53. Mathieu), Van der Heijden (74. Leidsman), Remans