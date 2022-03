TOP Oss-keeper Norbert Alblas zwaar geblesseerd in verloren thuisduel met Roda JC

TOP Oss kreeg na 20 minuten een letterlijk en figuurlijk pijnlijke openingstreffer om de oren in duel met Roda JC. Keeper Norbert Alblas raakte daarbij zwaar geblesseerd. De Ossenaren kwamen later nog op gelijke hoogte, maar hielden aan de grimmige wedstrijd uiteindelijk geen punten over: 1-2.

Alblas bewees in de twaalfde minuut maar weer eens zijn waarde voor TOP Oss. Eerst dook hij een verrassend schot van Patrick Pflücke de hoek uit, en bij de daaropvolgende corner pakte hij de kopbal van de vrijstaande Stefano Marzo. Roda had veel balbezit en maakte het de Ossenaren niet makkelijk, maar de thuisploeg bleef ook niet zonder kansen.

Joshua Sanches kon na een kwartier spelen nog koppen op doel, maar het was de club uit Kerkrade die vijf minuten later de score aan de andere zijde opende. Dat gebeurde op weinig fraaie wijze. Keeper Alblas probeerde de bal bij een corner weg te boksen maar werd vervolgens vlak voor de goal door Guus Joppen omver gekegeld, waarna het leer het doel in stuiterde. Alblas raakte buiten bewustzijn en moest minuten later op een brancard de wedstrijd verlaten, maar arbiter Oostrom zag er geen enkel kwaad in en liet de 0-1 op het scorebord staan.

Tweede doelman

Tweede sluitpost Lars van Meurs, als jeugdspeler zelf actief bij Roda, nam plaats onder de lat. In de 37ste minuut probeerde Lion Kaak de spectaculaire volley waarmee hij scoorde in de derby tegen Den Bosch te herhalen, maar ditmaal ging de bal nipt naast. Tien minuten na rust was Sanches dicht bij de gelijkmaker. Hij passeerde zijn man en trapte de bal richting korte hoek, maar keeper Rody de Boer pareerde zijn doelpoging. In de minuten daarop waren het de bezoekers die meermaals uit konden halen, maar Bouchouari, Limbombe en Klaasen troffen geen van drieën doel.

In de 65ste minuut was daar dan toch de gelijkmaker. Een sterke poging van Jearl Margaritha werd nog net over de achterlijn gewerkt, maar Yannick Leliendal legde vanaf de cornervlag de bal alsnog bij Rick Stuy van den Herik op de stropdas, die feilloos afrondde: 1-1. Lars van Meurs hield als tweede doelman van TOP zijn doel lang schoon. Tien minuten voor het einde was Dylan Vente hem dan toch de baas, en kopte een voorzet van Bryan Limbombe binnen. Met de rentree van spits Marko Maletic ten faveure van verdedigende middenvelder Lion Kaak wilde coach Bob Peeters een slotoffensief forceren. Het bleek te weinig om verandering in de score te brengen.

