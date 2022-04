TOP Oss klaagt niet over competitievervalsing: ‘Ze mogen spelen, dus waarom zou je ze niet opstellen?’

Vijf Osse supporters waren er naar Amsterdam gekomen, om tussen de kille stale wanden zonder overkapping in het grauwe uitvak van De Toekomst te staan. Vanonder hun paraplu’s in de aanhoudende regen zagen zij spelers met flink wat financiële waarde als Mohamed Daramy, Mohamed Ihattaren, en de van RB Leipzig gehuurde Brian Brobbey aantreden tegen hun TOP Oss. Nog voor de wedstrijd begonnen was, spraken liefhebbers van de eerste divisie op social media al massaal hun walging uit over wat zij zagen als competitievervalsing. De vijf in het vak bleven desondanks hopen op een Osse stunt.

Serieuze kansen

Dat deden de elf die coach Bob Peeters voor TOP Oss het veld in stuurde gedurende de openingsfase ook. De ploeg reeg al snel drie serieuze kansen aan elkaar, waaronder een kopbal van aanvoerder Rick Stuy van den Herik die pakweg een meter naast het doel zeilde. ,,Ze kunnen met 80 miljoen op het veld staan of een halve ton, maar wij moeten die wedstrijd gewoon ingaan zonder ontzag”, zei de captain na afloop.

Quote Ik denk dat je er blij mee moet zijn dat we in de tweede competitie van Nederland zo’n kwaliteit op het veld kunnen hebben Rick Stuy van den Herik

,,Als wij de wedstrijd beslissen in het eerste kwartier, hoor je niemand daarover. Ik denk dat je er blij mee moet zijn dat we in de tweede competitie van Nederland zo’n kwaliteit op het veld kunnen hebben. Je moet dat gewoon als een mooie uitdaging zien. Volgens de regels mogen ze spelen, dus waarom zou je ze niet opstellen?”

Na een kwartier spelen mocht Brobbey succesvol aanleggen voor een penalty. De Ossenaren hielden er nog even de goede moed in, tot de Amsterdamse aanval na een half uur plotsklaps door de Osse achterhoede sneed. Kenneth Taylor sloot een vlekkeloze aanval feilloos af: 2-0.

TOP kwam daarna eigenlijk niet meer terug in de wedstrijd. Een tweede treffer van Taylor ging er kort voor rust in, tien minuten na de thee zette Ihattaren het totaal aan Amsterdamse doelpunten op vier. ,,Dit is een wedstrijd die je in de tweede helft kan laten lopen, of bij elkaar kan blijven en één zondagsschot tegen krijgen”, zei Van den Herik.

Publiekslieveling

De ploeg sprak af bij elkaar te blijven en niks meer weg te geven. Lang hadden de vijf trouwe supporters echter nog altijd niets om zich aan te warmen. Dat veranderde op het allerlaatste moment. Publiekslieveling Niels Fleuren werd een kwartier voor tijd ingebracht en kopte in blessuretijd een vrije trap van Yannick Leliendal keurig het net in. De meegereisde supporters zagen het eerste competitiedoelpunt van de 35-jarige verdediger vreugdevol aan. ,,Ik scoor nooit, dus dat is wel mooi”, zei Fleuren zelf nuchter. ,,Maar ik hoop dat we vrijdag gewoon één goal meer maken dan de tegenstander en deze wedstrijd daarmee weg kunnen spoelen.”