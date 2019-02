TOP Oss klimt naar achtste plek na zege op Jong FC Utrecht

TOP begint voortvarend aan de eerste tien minuten van de wedstrijd. De ploeg is veel in balbezit en zet druk voorin, maar kan daar nog geen uitgespeelde kansen uit halen. Vervolgens is het Jong Utrecht dat, schijnbaar tegen de verhoudingen in, wél kansen begint te creëren. Vooral Mallahi is gevaarlijk voorin, en Nieveld moet tegen het einde van de eerste helft met een sliding voorkomen dat Utrecht op voorsprong komt. De gebroeders Rommens hebben dan samen al een trio met schoten meters boven de goal afgeleverd, en dichter bij scoren komt TOP in de eerste helft niet. Het rustsignaal klinkt in een wedstrijd met vreemde verhoudingen. TOP is sterk in balbezit maar creëert geen serieuze mogelijkheden. Jong Utrecht is weinig aan de bal, maar wel direct gevaarlijk in hun spaarzame aanvallen.