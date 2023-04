TOP Oss komt dramatische start en omhaal Hornkamp niet te boven: ‘Je moet je kop ervoor gooien’

Ongetwijfeld zal Klaas Wels zijn troepen het veld in hebben gestuurd met de boodschap om scherp te beginnen. Maar die leek niet te zijn aangekomen bij zijn spelers. Binnen twee minuten stond Willem II op voorsprong dankzij Elton Kabangu, die daarvoor al een grote kans miste: 1-0. Hij verdubbelde na een kwartier de voorsprong, maar zijn treffer ging niet door wegens buitenspel. Dat gold ook voor Thijs Oosting. Het zat TOP een keer mee.

Maar vlak voor rust viel de 2-0 alsnog. En hoe. Jizz Hornkamp, met Trevor David in de rug, scoorde op fabuleuze wijze. Met een prachtige omhaal liet hij Thijs Jansen kansloos: 2-0. Hoofdtrainer Wels wilde niets afdoen aan de schoonheid van de treffer, maar hij was wel kritisch. ,,Je moet gewoon je hoofd ervoor gooien om die bal weg te koppen. Dan maar je kop eraf. Dat is profvoetbal.”

Quote Het is belangrijk om het seizoen tot een mooi einde te brengen. Dat zijn we verplicht aan onszelf en de mensen die op de tribune zitten. Trevor David, TOP Oss

Net als een week geleden tegen De Graafschap was het een vrij kansloze exercitie in de eerste helft. Ook in het Koning Willem II Stadion had TOP aanvallend te weinig stootkracht. Opnieuw liet de tegenstander de laagvlieger in leven. Met enkele reparatiewerkzaamheden van Wels en een motiverende speech zou het nog een wedstrijd kunnen worden.

TOP kwam dreigend uit de kleedkamers en kreeg kansen op de aansluitingstreffer. Drie doelpogingen binnen een aantal tellen, waaronder een gekraakt schot van rechtsback Trevor David, die tegen De Graafschap zijn tweede goal van het seizoen maakte. ,,Ik dacht eigenlijk: ik ga hem weer maken. Ik kreeg hem weer voor mijn voeten, maar het mocht niet zo zijn”, baalde hij.

Volledig scherm Jizz Hornkamp scoorde met een fabelachtige omhaal tegen TOP Oss. © Pro Shots / Toin Damen

De Leeuw scoort bij eerste balcontact

Toen invaller Michael de Leeuw met zijn eerste balcontact scoorde, was het duel definitief beslist: 3-0. ,,Dat is dan wel even pittig, want je weet dat het klaar is en moet dan nog even”, erkende David. ,,We wilden de schade beperken.”

Maar TOP wilde ook nog aanvallen. Kay Tejan en Jearl Margaritha kregen nog grote kansen, maar Joshua Smits verrichte uitstekend werk. Nee, de aansluitingstreffer zat er niet in en een eretreffer ook niet. De 4-0 voor Willem II wel, via Leeroy Owusu.

Quote Ik kijk uit naar de volgende wedstrijd, want ik geloof dat we beter kunnen dan we tot nu toe hebben laten zien. Klaas Wels, hoofdtrainer TOP Oss

De wedstrijd in Tilburg was soms een lijdensweg met het geschutter achterin, al kon TOP ook nog wel hoop putten uit de sterke fase na rust. David, weer helemaal terug na een knieblessure, keek vol goede moed richting de resterende vier duels. ,,Ik wil nog even knallen, man. Het is belangrijk om het seizoen tot een mooi einde te brengen. Dat zijn we verplicht aan onszelf en de mensen die op de tribune zitten.”

Zo zag Wels dat ook. ,,Ik snak niet naar het einde van het seizoen. Ik kijk uit naar de volgende wedstrijd, want ik geloof dat we beter kunnen dan we tot nu toe hebben laten zien.” Dat is een duel met Almere City. Een pittige klus voor de nieuwe nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie.

Opstelling TOP Oss: Jansen; David, Piqué (86. Hilderink), Van Eijma, Van der Sluys; Van Leeuwen (81. Mukeh), Gündüz (81. Allemeersch); Van Hoeven (81. Lake), Mathieu, Margaritha; Tejan Scoreverloop: 2. Kabangu 1-0, 42. Hornkamp 2-0, 65. De Leeuw 3-0, 80. Owusu 4-0. Balbezit: 52%-48% Schotenverhouding: 14-11