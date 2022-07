TOP Oss komt lef tekort in generale repetitie tegen De Graafschap

Wie stond er nu eigenlijk rechtsbuiten in het besloten oefenduel dat TOP Oss in eigen huis afwerkte tegen De Graafschap? Joshua Sanches en Justin Mathieu vulden het om beurten in; als de één naar rechts schoof, ging de ander hoog op het middenveld staan. En hoewel Mathieu ook ervaring heeft op rechts, komen zij daar allebei beter tot hun recht.

Die rommelig ogende wisselwerking leek een noodoplossing. ,,En dan weet je op wie je een beroep moet doen”, lacht Sanches wat besmuikt. Als hij op een dag nog in de spits of onder de lat komt te staan, heeft hij alle posities binnen het elftal immers wel gehad.

Dat de wedstrijd aan Osse zijde erbarmelijk verliep, lag volgens de flexibele speler desondanks niet aan een gebrek aan vleugelspelers. ,,Een klassieke rechtsbuiten met een goede individuele actie is altijd welkom, maar ik denk niet dat dat het verschil moet zijn”, sprak hij na afloop. ,,Er was weinig energie en beleving, had ik het gevoel. Duels winnen, dat doe je met z’n allen. Daarin schoten we echt tekort. We hadden moeite met het drukmoment, hoe we doorstapten vanuit de achterste linie. Dat was allemaal wat onduidelijk.”

Te grote ruimtes

De Ossenaren werden daardoor in de eerste helft keer op keer naar achteren gedrukt door een De Graafschap dat vooral uit wisselspelers en jonge talenten bestond. Hicham Acheffay was als bekender gezicht de uitzondering op die regel, en bewees zijn waarde door in de tweede helft de 0-3 verrassend binnen te werken. De vorig seizoen nog in Oss acterende Jan Lammers leek er een laatste zetje aan te gaan geven, maar dat was al niet meer nodig. Een kwartier later benutte Acheffay nog een penalty, waardoor de score die Basar Önal en Devin Haen in de eerste helft al neergezet hadden, verdubbeld werd.

Van een overschot aan experiment of proefspelers was ditmaal geen sprake. Coach Kristof Aelbrecht stuurde elf man het veld in die op papier prima strijd moeten kunnen leveren. Dat gebeurde niet. ,,Het heeft te maken met de durf bij elkaar te staan, en niet achteruit te lopen. Dan maakt het niet uit wie er op de rechterkant staat”, sprak hij overtuigd. ,,Daardoor komen onze middenvelders in een te grote ruimte, en krijgen we geen druk op de bal. We moeten daar afstemming in vinden met elkaar, zodat ze dat minder snel doen. Niet angstig zijn; we hebben twee centrale verdedigers -Roshon van Eijma en Milan Hilderink- die snel genoeg zijn en kunnen duelleren. Alleen als je in zulke grote ruimtes aan het voetballen bent, kom je niet eens in duel.”

Opstelling: Alblas; Van der Sluys (67. Abdat), Van Eijma, Hilderink, David; Dekker (Allemeersch), Stuy van den Herik, Sanches; Margaritha, Ladan, Mathieu

9. Basar Önal (0-1), 16. Devin Haen (0-2), 60. Hicham Acheffay (0-3), 73. Acheffay (0-4, penalty)