TOP Oss komt te laat op stoom tegen FC Eindhoven

Het duurde lang voordat het publiek in Eindhoven zich vermaken kon. In wat begon als een duffe bedoening, moest TOP Oss na een tweede helft waarin wel gestreden werd alsnog haar meerdere in de thuisploeg erkennen: 2-1.

Na zes minuten spelen liep Niels Fleuren, die de geblesseerde Lorenzo Piqué in het hart van de verdediging verving, tegen een gele kaart aan. De vrije trap die Eindhoven daarop nemen mocht, werd verdedigd met alle alertheid van een doosje Temazepam. Al slapende liet de Osse achterhoede de bal aankomen bij Jort van der Sande, die deze van dichtbij voor het intikken had: 1-0.

De openingstreffer was lang het enige noemenswaardige dat gebeurde in het Jan Louwers Stadion. Na ruim een half uur spelen was de thuisclub dichtbij een tweede treffer nadat Alblas naar de grond moest om een schot te pareren. De doelmond lag daardoor wijd open voor de rebound, en Van der Sande stond opnieuw dicht voor de goal. Ditmaal trapte hij echter hoog over, waardoor de overlevingskansen van TOP gehandhaafd bleven. Eigen kansen zetten de Ossenaren er echter niet tegenover. FC Eindhoven creëerde evenmin wat, waardoor het tot aan de rust een ingedutte boel bleef.

Redding Alblas

Na de thee mocht centrale verdediger Roshon van Eijma zijn debuut maken voor TOP Oss. Hij was in de rust gewisseld ten faveure van Nicolas Abdat. Fleuren verschoof naar zijn vertrouwde positie linksachter. Na een kwartier in de tweede helft knalde Jasper Dahlhaus de bal richting de kruising met een fraai schot. Keeper Norbert Alblas mepte het bij zijn doel vandaan met een minstens even fraaie reflex, waarmee er na een uur spelen in één klap toch nog twee mooie acties te zien waren geweest.

Het luidde een fase in waarin de wedstrijd eindelijk opleefde, want drie minuten later werkte Justin Mathieu van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Eindhoven moest aan de bak om de voorsprong te heroveren, en deed dat direct. Van der Sande zette zijn hoofd tegen een prima voorzet van Joey Sleegers, maar Alblas reageerde vlijmscherp op hun inzet. Geen van beide ploegen wilden vervolgens met een gelijkspel genoegen nemen, waardoor het publiek na lang wachten alsnog een echte wedstrijd te zien kreeg.

Tien minuten voor het einde van de officiële speeltijd heroverde Eindhoven de voorsprong dankzij Joey Sleegers: 2-1. TOP Oss-coach Bob Peeters bracht in de slotminuten nog aanvallende middenvelder Giovanni Büttner in voor vleugelverdediger Trevor David, maar het slotoffensief bleef vruchteloos.

Opstelling: Alblas; Abdat (46. Van Eijma), Lammers, Fleuren, David (89. Büttner); Kaak, Stuy van den Herik, Sanches; Margaret (57. Leidsman), Dogan (57. Tejan), Mathieu