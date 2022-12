TOP Oss komt wéér niet tot scoren, maar neemt wel een punt mee uit Den Haag

Het is inmiddels een bekend probleem dat TOP Oss slechts mondjesmaat in staat is om kansen te creëren in de Keuken Kampioen Divisie. Ook op bezoek bij ADO, dat zeker geen sterke indruk maakte, lukte dat amper. Voor rust was één doelpoging van Toshio Lake – een schot in de handen van ADO-keeper Luuk Koopmans – de schrale oogst. Daar tegenover stond een handjevol mogelijkheden voor de thuisploeg, maar ook die waren niet echt gevaarlijk. En als het gevaarlijk dreigde te worden, lag TOP Oss-doelman Thijs Jansen de Hagenezen in de weg. De beste kans was voor ADO-middenvelder Joël Zwarts, maar hij schoot van dichtbij over het Osse doel.