TOP Oss krijgt deksel op de neus in blessuretijd en speelt gelijk op bezoek bij MVV

TOP klopte al lang op de deur, toen het na twintig minuten spelen met de eerste grote kans van de wedstrijd harder aan het bonzen ging. Linksbuiten Jearl Margaritha was al voor de derde keer zijn man voorbij, toen hij de bal op een meter of wat langs het doel schoof. MVV probeerde kort daarop eindelijk eens meer dan een moment van de eigen helft af te komen, en slaagde daarin via de in Oss niet onbekende Mart Remans. Rechtsback Ilounga Pata stopte hem, op een manier die scheidsrechter Dröge de gele kaart deed trekken.

Veel verder kwamen de Maastrichtenaren op aanvallend gebied niet in de eerste helft. Het liet TOP alle ruimte om na tien minuten de thuisploeg daadwerkelijk pijn te doen. De balvaste Kay Tejan knokte zich vanaf het middenveld naar voren, speelde de bal naar meegekomen vleugelverdediger Sekou Sylla, die Margaritha ter hoogte van de penaltystip vrij zag staan. Hij legde het leer daar keurig voor hem naar, waarop de linksbuiten beheerst de bal de rechterhoek in trapte: 0-1.

De Ossenaren bleven de toon zetten en gingen dan met een geheel verdiende, zij het summiere voorsprong aan de thee. Na rust leek MVV organisatorisch haar zaken wat beter op orde te hebben, maar moeilijk kon het TOP het nog niet moeilijk maken. Omgekeerd was dat wel het geval. De uitstekend spelende Margaritha kon in de 57ste minuut Joshua Sanches aanspelen, die richting de rechterhoek van het doel mikte. Keeper Romain Matthys kon er net bij.

Enkele momenten later was daar de eerste kans van de wedstrijd voor MVV. Marciano Aziz nam een prima vrije trap, maar keeper Norbert Alblas mepte de bal de doelmond uit. De daaropvolgende corner bracht geen gevaar. In de 65ste minuut kon captain Rick Stuy van den Herik de wedstrijd in het slot gooien, maar knalde hij de bal vanuit het hart van het strafschopgebied naast het doel.

Een kleine tien minuten later was het doelpuntmaker Margaritha die een dot van een kans miste. Tejan legde breed, maar de aanname van de vrijstaande Margaritha was niet goed, waardoor hij alleen voor de keeper hoog over schoot. TOP grossierde ook de rest van de wedstrijd in grote kansen. In blessuretijd ging het echter voor de zoveelste keer mis. Mart Remans roste de bal met een prachtig schot de verre hoek, en verzekerde zo zijn ploeg tegen de verhoudingen in van een punt.