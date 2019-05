TOP Oss krijgt lesje modern voetbal: ‘We kregen het deksel op de neus’

video TOP Os­s-doel­man Ronald Koeman zag Sparta ‘met poep in de broek’ naar Oss komen

19 mei Ronald Koeman junior had zijn vader ‘liever een andere uitslag’ gegeven, dan de 0-2 nederlaag van TOP Oss tegen Sparta. Zo vlak na de wedstrijd had hij er flink de pest in, maar keek hij ook hoopvol vooruit. ,,We hebben daar de vorige keer met 1-4 gewonnen. Als we dat weer doen, zijn we door.”