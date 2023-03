TOP Oss laat overwinning liggen tegen provinciegenoot

Aardige dingen

Na de openingstreffer was het voetbal lange tijd niet om over naar huis te schrijven. Tejan en Margaritha lieten zo nu en dan aan de bal nog wel aardige dingen zien, maar dat was het dan ook wel. Vlak voor rust leefde de wedstrijd toch weer op. Justin Mathieu zette TOP Oss met een droge schuiver op 2-0 en daarmee leek de thuisploeg met een comfortabele marge naar de kleedkamer te gaan. Twee minuten later was het echter aan de andere kant raak, toen Helmond Sport-aanvaller Jelle Goselink van net buiten het strafschopgebied doeltreffend uithaalde.

Na rust was de wedstrijd in balans, maar de gevaarlijkste momenten waren voor de bezoekers. De eerste die dicht bij een doelpunt kwam was Helmonder Mees Kreekels, maar zijn vrije trap ketste via de binnenkant van de paal terug het veld in. Een gelukje dus voor TOP Oss, maar even later was het dan toch raak. Invaller Eros Maddy omspeelde TOP-doelman Jansen, waarna Hilderink de bal in eigen doel gleed: 2-2.