TOP Oss laat te laat tanden zien om punten te pakken in Utrecht

Het was maandagavond een prachtige avond voor een goede voetbalwedstrijd tussen Jong FC Utrecht en TOP Oss. Helaas werkten de teams op Sportcomplex Zoudenbalch in Utrecht daar niet echt aan mee. Na tien minuten was de eerste noemenswaardige actie pas waar te nemen, toen Philippe Rommens van 35 meter met een—eerlijk is eerlijk—schitterend schot de lat wist te raken. Op verdere aanvallen wordt de Osse aanhang nauwelijks getrakteerd.

Ook de beloftes van Utrecht lieten zich nauwelijks zien. TOP was tergend traag in de omschakeling, en kon daarom ondanks ruim balbezit niet tot kansen komen. Halverwege de eerste helft wist de thuisploeg één van hun spaarzame kansen echter direct te verzilveren. Een vrije trap van El Azrak werd op het dak van het doel gekopt, en in de daarop aansluitende corner verdedigde TOP dermate slordig dat Mamengi tot twee keer toe de kans kreeg om aan te leggen. In die tweede poging opende hij de score.

Vlak voor het rustsignaal wist Utrecht de bal ter veroveren op TOP ter hoogte van de middenstip. Odysseus Velanas verdubbelde daarop de score. Hij verschalkte de Osse verdediging zonder Trojaans paard, maar open en bloot in een keurig uitgespeelde actie. Het rustsignaal volgde daarop direct na de doeltrap.

Debuut

In de tweede helft moest TOP nadrukkelijker op jacht gaan om nog met punten thuis te komen. Cas Peters maakte na rust direct zijn debuut, net als Langedijk, die twintig minuten later werd ingebracht. Het duurde even voordat ook deze gewijzigde opstelling elkaar wist te vinden, maar halverwege de tweede helft was het toch zover. Olivier Rommens legde de bal terug op Peters, die zijn Osse debuut direct kracht bij zette met een doelpunt: 2-1.

Een keurig opgezette aanval, die direct opgevolgd werd met een soortgelijke actie. Die eindigde in een kopbal van Stroo die nipt langs de rechterkant van het doel vloog. In het laatste kwartier kregen de Ossenaren dan eindelijk wat vuur in de schenen, en werd er meer pressie gezet. Lars Hutten werd vijf minuten voor de officiële speeltijd ingebracht: een uiterst zeldzame hoeveelheid wissels in een competitiewedstrijd voor trainer Wels.

Hutten liet het na zichzelf direct onsterfelijk te maken. Alleen voor de keeper schoot hij de bal naast. Maar liefst vijf minuten speeltijd werd uiteindelijk uitgetrokken door de arbitrage, maar TOP liet te laat zijn tanden zien om daarin nog het verschil te maken.