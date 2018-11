TOP Oss leeft weer in de stad: ‘Heel mooi hoe supporters ons op stonden te wachten’

Een vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie, dicht achter de top 3, het is een wereld van verschil met de afgelopen jaren voor TOP Oss. En dat gaat leven in de stad. ,,Ik word vaker aangesproken op straat", vertelt verdediger Dean van der Sluys. ,,Mensen maken een praatje met je, vinden het leuk dat het zo goed gaat.”

Voor de rasechte Ossenaar is het extra bijzonder om dat met ‘zijn’ TOP Oss mee te maken. ,,Ja dat is heel mooi. Vooral hoe we na de laatste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werden opgewacht door supporters. Je merkt echt dat het een stuk meer leeft nu.”

Volwassen

Wat er nu precies veranderd is ten opzichte van de afgelopen seizoenen? Volgens Van der Sluys is de combinatie tussen coach Klaas Wels en het team in ieder geval heel goed. ,,En we zijn volwassener gaan spelen. We doen niet te veel gekke dingen meer. Afgelopen seizoen konden we een 1-0 voorsprong in de laatste tien minuten nog gewoon weggeven. Dan verloren we met 2-1.”

Het zijn ook niet alleen de kleinere clubs uit de competitie waar de punten worden gehaald, TOP Oss toonde dit seizoen met overwinningen op NEC (5-1) en afgelopen weekend op Go Ahead Eagles (1-0) mee te kunnen met de ‘grote namen’ in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik had wel wat meer van die grote clubs verwacht", bekent de verdediger. ,,Ook als je kijkt naar het budget hebben die clubs meer in te brengen. Maar van ons wist ik aan het begin van het seizoen al dat we een goed team hadden.”

Play-offs

Zijn team kan volgens de Ossenaar ook aan het einde van het seizoen nog steeds op een van de bovenste plekken op de ranglijst te vinden zijn. ,,We gaan voor een play-off plek, maar eindigen zoals het nu staat of misschien zelfs nog hoger zou helemaal mooi zijn. Het seizoen is voor ons meestal vroeg afgelopen, het zou leuk zijn als we er nog wat wedstrijdjes achteraan kunnen plakken.”

De eerstvolgende wedstrijd die op het programma staat is vrijdag in eigen huis tegen Roda JC, dat op de zevende plaats staat. Van der Sluys gaat er positief in. ,,Maar elke tegenstander in deze competitie is lastig. We kunnen van iedereen winnen, maar ook van iedereen verliezen.” Nummers 1 tot en met 3 (Go Ahead Eagles, Sparta en FC Den Bosch) staan allemaal op 32 punten, twee punten voor op de Ossenaren. Van der Sluys mag met TOP Oss voor het eerst dromen van de koppositie.