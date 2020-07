TOP Oss leert van snikheet oefenduel met Sparta

TOP Oss trof Sparta voor een oefenduel onder de snikhete zon in het Overijsselse Delden. Het eindigde in 3-1 voor de Spartanen. Middenvelder Lion Kaak: “Dit was een goede, leerzame wedstrijd”.

Sinds een week is Sparta bezig met hun trainingskamp in Overijssel. Dat TOP zich al langer voorbereidt op de start van hun competitie, was te merken volgens Kaak. ,,Wij waren iets fitter. Daardoor konden we beter met de omstandigheden omgaan.”

Weinig weggegeven

Op de heetste 31 juli ooit gemeten, troefden de Rotterdammers hen desalniettemin met 3-1 af. In de eerste helft was het echter TOP dat het initiatief nam tegen de eredivisionist. ,,We mochten best veel balbezit hebben, maar dat zie je vaker bij eredivisieclubs; dan laten ze je aan de bal om in de omschakeling toe te slaan”, weet Kaak. ,,Maar we hebben heel weinig weggegeven en aantal kansen gecreëerd.” Ook de openingstreffer kwam op naam van de bezoekers, toen Giovanni Büttner de bal voorbij de voor Sparta debuterende doelman Benjamin van Leer werkte. Dezelfde Danzell Gravenberch die vorig seizoen nog in het Osse, in plaats van Spartaanse rood-wit speelde, scoorde vlak voor rust de gelijkmaker.

Na rust stuurde trainer Klaas Wels een volledig herzien elftal het veld in. Dat maakte op twee momenten fouten in het druk zetten, wat door de Rotterdammers beide keren met een treffer afgestraft werd. Vlak voor het eindsignaal schoot TOP Oss-aanvaller Lars Hutten de bal nog op de lat, kort nadat zijn nieuwe ploeggenoot Kyvon Leidsman ook een kans creëerde.

De 21-jarige spits liet daarmee meteen zien waarom hij vandaag als eerste proefspeler een jaar werd vastgelegd. Hij is daarmee de derde nieuweling in de Osse equipe die de jeugdopleiding van De Graafschap doorliep. Niet geheel toevallig de club waar Kaak ook als jeugdtrainer actief is. ,,Een sterke spits”, aldus Kaak. ,,Hij is lang geblesseerd geweest door een afgescheurde kruisband en dit is een mooie kans voor hem om terug te strijden.” De aanvallende versterking is zeer welkom bij TOP, want topscorer van vorig seizoen Philippe Rommens werd vandaag geopereerd aan een geblesseerde buikspier. Hij is daardoor zeker drie tot vier maanden uit de running.