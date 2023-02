TOP Oss legt FC Den Bosch met drie goals op de pijnbank in derby

Een overwicht op het veld, een overschot aan kansen en eenzaam en alleen heersend op de tribune. TOP Oss was FC Den Bosch vrijdagavond op alle fronten de baas in de onderlinge derby. De ploeg van trainer Marcel van der Sloot won met afgetekende cijfers: 3-0.

FC Den Bosch was zonder fans afgereisd naar Oss. Na de rellen in de eerste confrontatie tussen beide clubs in dit seizoen (4-1 voor FC Den Bosch in Stadion De Vliert) was afgesproken om de komende drie jaar geen uitpubliek meer mee te nemn naar de onderlinge duels

Of het te maken had met het ontbreken van de eigen fans of niet, FC Den Bosch kwam er in het geheel niet aan te pas in het Osse Kuipje. In negentig minuten wist de ploeg van trainer Jack de Gier welgeteld een kans bij elkaar te voetballen die Anass Ahannach halverwege de tweede helft naast schoot. Aan de andere kant schiep TOP een reeks mogelijkheden waarvan er drie benut werden.

Zowel TOP Oss als FC Den Bosch had zich deze week op de laatste dag van de transfermarkt nog versterkt. Bij TOP haakten Thijs van Leeuwen en AZ-huurling Vasileios Pavlidis aan. FC Den Bosch contracteerde Gedion Zelalem en Dennis Gyamfi.

Van Leeuwen kreeg vrijdag meteen basisplaats bij TOP Oss. Samen met Bradly van Hoeven en de spectaculair teruggekeerde Kay Tejan vormde hij de voorhoede. Jearl Margaritha stond daardoor op het middenveld. Pavlidis begon op de bank.

Bij FC Den Bosch verscheen Gyamfi direct aan de aftrap. Door het ontbreken van de geschorste Rik Mulders stond hij rechtsback. Zelalem zat op de bank.

Van der Steen

Voor rust was TOP al de baas op het veld. De thuisploeg schiep een handvol mogelijkheden en uit een daarvan schoot Margaritha, na knap voorbereidend werk van Tejan, de 1-0 binnen. FC Den Bosch stelde daar niets tegenover. Het was aan doelman Wouter van der Steen te danken, die oog-in-oog met Tejan redde, dat de achterstand bij rust al niet groter was.

Ophef was er in de eerste helft ook nog bij een opstootje nadat Tejan geel had gekregen voor een stevige overtreding op Steven van der Heijden. Het daaropvolgende duw- en trekwerk leverde ook Teun van Grunsven (FC Den Bosch) en TOP-aanvoerder Rick Stuy van den Herik een prent op.

Het duurde in de tweede helft tot een kwartier voor tijd voor TOP op 2-0 kwam. Aanvoerder Stuy van den Herik schoot raak. In de laatste minuut bepaalde invaller Kyvon Leidsman, die net een minuut in het veld stond, de eindstand op een voor FC Den Bosch bijzonder pijnlijke 3-0.

TOP Oss - FC Den Bosch 3-0 (1-0). 26. Margaritha 1-0, 76. Stuy van den Herik 2-0, 90. Leidsman 3-0. Scheidsrechter: Oostrom Gele kaarten: Tejan, Stuy van den Herik en Van der Sluijs (allen TOP Oss), Van Grunsven, Van Hedel en Kalinauskas (allen FC Den Bosch). Opstelling TOP Oss: Jansen; Pata, Van Eijma, Piqué, Van der Sluijs (78. Pavlidis); Dekker, Stuy van den Herik, Margaritha (85. Gunduz); Van Leeuwen (89. Leidman), Tejan, Van Hoeven (78. Margaret). Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Gyamfi (46. Maas), Van Grunsven (77. Leijten), Bowat, Van Hedel (67. Zelalem); Hammouti, Ahannach (88. Van Bakel), Van der Heijden; Verbeek, Konings, Kalinauskas (77. Patoulidis).