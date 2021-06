TOP Oss ligt op schema richting het nieuwe seizoen

Directeur Peter Bijvelds is in elk geval bijzonder opgetogen over de vorderingen die zij tot op heden met dat rekruteren maken. ,,We hebben nog nooit zoveel mensen op de eerste training gehad”, zegt hij over de 24 spelers die hij op 23 juni mag verwelkomen. Daar zitten uiteraard veel proefspelers tussen. ,,Nog lang niet alles is in kannen en kruiken, maar we liggen prima op schema.”