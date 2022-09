TOP Oss mag niet klagen met een punt tegen Jong Ajax, maar baalt van beslissingen arbitrage

TOP Oss speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax. Dat was op basis van een groot deel van de wedstrijd een prima resultaat geweest, ware het niet dat een reeks twijfelachtige beslissingen van de arbitrage er voor zorgden dat de Ossenaren zich in de eindfase alsnog bestolen voelden.

De wedstrijd is pas enkele minuten onderweg als Joep van der Sluijs ploeggenoot Jearl Margaritha in stelling weet te brengen voor de eerste grote kans van de avond. Keeper Tom de Graaff verijdelt een doelpunt, en dat doet Thijs Jansen aan Osse zijde in de tiende minuut ook. Althans, in eerste instantie. Jansen voorkwam dat Christian Rasmussen binnen wist te koppen, maar de Amsterdammers hielden het leer binnen de ploeg. Diezelfde Rasmussen kon daardoor secondes later met de voet doen, wat met het hoofd niet lukte: 0-1.

Na ruim een half uur slalomde Margaritha om spectaculaire wijze de zestien meter binnen, om vervolgens de bal bij Van der Sluijs te doen belanden. Die deed de bal vervolgens mijlenver over het doel zeilen. Kort daarop ploegde Ar’jany Martha linksback Nicolas Abdat bij de enkels omver, en mocht daarbij van geluk spreken het slechts met een gele kaart te bekopen. De prijs voor Abdat was zwaarder; hij verliet het veld op een brancard. Het dwong coach Kristof Aelbrecht zijn ploeg te wijzigen. Ömer Gündüz werd het middenveld in gestuurd, waarop Joshua Sanches naar linksachter schoof.

Na rust bleef Sanches achter, en mocht FC Utrecht-huurling Joshua Mukeh zijn debuut voor de Ossenaren maken. Van der Sluijs bleef achter ten faveure van Richonell Margaret. In die formatie kwam TOP niet bijzonder sterk uit de startblokken, en werd het flink naar achteren gedrukt door de bezoekers. Na een kwartier spelen bewees Margaritha echter opnieuw zijn klasse, door een pass van Justin Mathieu loepzuiver in de verre te planten: 1-1. Het bleek de opmaat naar een fase waarin de thuisploeg met een stuk meer dreiging ging voetballen.

In het laatste kwartier stuurde Aelbrecht controlerende middenvelder Rick Dekker het gras op, en haalde spits Toshio Lake eraf. Een wissel die suggereerde dat de trainer in elk geval het bijeen gesprokkelde punt wilde consolideren. Een late wissel van de aanvallend ingestelde back Trevor David voor centrale verdediger Milan Hilderink bevestigde dat beeld. In blessuretijd kwam Justin Mathieu echter nog vlak voor de goal, waar hij vervolgens door Olivier Aertssen neergehaald werd. Een zuivere penalty, die de Ossenaren door de zwak opererende arbitrage ontzegd werd. Het gelijkspel waar men een kwartier eerder wellicht nog tevreden mee geweest was, kreeg zo alsnog een zeer zure bijsmaak.

Opstelling: Jansen; Abdat (42. Gündüz), Piqué, Van Eijma, David (86. Hilderink); Stuy van den Herik, Sanches (46. Mukeh), Mathieu; Margaritha, Lake (76. Dekker), J. van der Sluijs (46. Margaret)