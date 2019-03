TOP Oss met lege handen na met rellen ontsierd duel met FC Twente

TOP Oss heeft geen punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen koploper FC Twente. In het Frans Heesen stadion werd het 0-2. TOP Oss moest het doen zonder een groot deel van zijn basiskrachten. In de slotfase werd het duel tijdelijk gestaakt, nadat Osse supporters het veld betraden en de confrontatie probeerden te zoeken met de supporters van FC Twente.

De lijst met blessures was lang voor trainer Klaas Wels. Rick Stuij van den Herik, Lorenzo Piqué, Niels Fleuren en Ragnar Oratmangoen ontbraken. Met name achterin moest Wels puzzelen: backs Dennis Janssen en Hennos Asmelash waren tegen FC Twente opeens centrale verdedigers. Middenvelder Bryan Smeets moest als spits spelen.

Het was uiterst zuur voor Asmelash dat hij na drie minuten in de fout ging. Met zijn hak passeerde hij zijn eigen doelman Nick Olij: 0-1. Verder functioneerde de gelegenheidsverdeding naar behoren. En ook de rest van TOP Oss voetbalde goed in de eerste helft. Er waren lange fases van balbezit, en naar verloop van tijd ook kansen. Met name Huseyin Dogan had moeten scoren voor rust. Hij kreeg tot drie keer toe goede mogelijkheden. De ene keer nam hij te veel tijd, de volgende keer was hij te gehaast. Met een 0-1 achterstand ging TOP Oss rusten.

Dikke kans

In de tweede helft veranderde niet veel aan het spelbeeld. FC Twente mag de koploper zijn, op het veld was daar weinig van te zien. TOP Oss nam het initiatief en zette volop druk. Tot grote kansen kwam dat lange tijd niet. Twintig minuten voor tijd was daar een dikke kans voor Delano Ladan, na een mooie aanval over links. Ladan kwam ingegleden maar kwam een teenlengte te kort.

Met nog een kwartier te gaan kwam ook Tom Boere het veld op, de spits die in het seizoen 2016-2017, liefst 31 doelpunten maakte voor TOP Oss. De Zeeuw kwam in het veld voor Jari Oosterwijk, maar scoorde deze keer niet in het Osse Kuipje.

De slotfase was tumultueus. TOP Oss-keeper Nick Olij kwam goed weg toen hij de bal verspeelde. Één minuut later maakte hij weer een beslissende redding. TOP Oss drong aan in de laatste tien minuten, maar tot grote kansen kwam het niet meer. In de laatste minuten kwam FC Twente op 0-2 van Xandro Schenk.