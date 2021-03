TOP Oss-middenvelder Olivier Rommens heeft zijn zelfvertrouwen terug

Met Go Ahead Eagles wacht TOP Oss vrijdag een sterk verdedigende ploeg. Middenvelder Olivier Rommens is ervan overtuigd dat zijn ploeg hen echter prima weerstand bieden kan.

Het uitduel met Go Ahead Eagles van dit seizoen had voor TOP Oss een bijzonder wrange nasmaak. De ploeg kon er na een indrukwekkende reeks zeges een clubrecord vestigen, maar ging dankzij een strafschop in de eindfase met 1-0 onderuit. ,,Dan wil je natuurlijk wel een soort van revanche nemen”, zegt middenvelder Olivier Rommens. ,,Maar we moeten vooral de lijn waarin we nu bezig zijn vasthouden en daar punten aan koppelen.”

TOP is inmiddels teruggezakt tot de vijftiende plek van de ranglijst, terwijl tegenstander Go Ahead gestegen is naar een positie exact tien treden hoger. Toch voelt de afstand voor Rommens minder groot dan deze op papier is. Zijn ploeg laat al weken prima spel zien, maar pakt zelden punten. ,,Je bent daar onderling mee bezig maar probeert er op een positieve manier mee om te gaan, omdat je wel ziet dat we eender welke club goed weerstand kunnen bieden. En met momenten ook onder druk kunnen zetten. Daar moeten we aan vasthouden, om in onze eigen kwaliteiten te geloven.”

Blessure

Rommens moest het geloof in zichzelf ook weer herpakken nadat hij eerder dit seizoen met een blessure kampte. Hij oogde na zijn rentree minder zelfverzekerd, maar heeft zijn oude vorm inmiddels weer terug. ,,Als je er een maand uit bent, moet je altijd weer een beetje zoeken naar het ritme en het tempo. En in je achterhoofd denk je na een blessure ‘Gaat het wel goed? Ben ik sterk genoeg?’ Maar als de spelers om je heen ook allemaal goede voetballers zijn, is het gemakkelijker om daar weer in te stromen.”

Waar het enkel nog aan scheelt, is het scoren van goals. Rommens wil zelf ook vaker beslissend zijn op dat vlak. ,,Het gaat ook om hoe we het uitspelen op het einde, want je kan niet alles bij onze voorhoede leggen”, constateert hij. Wat betreft de tegenstander van vrijdag weet hij wat hem te doen staat. ,,Ze hebben een goede, stugge verdediging en staan gewoon heel goed, want ze krijgen weinig goals tegen”, zegt Rommens. ,,Maar ik ga uit van onze eigen kwaliteiten en niet zozeer van waar krachten en zwakheden liggen.”