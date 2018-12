TOP Oss mikt op play-offs: ‘Inmiddels een reële doelstelling’

Of TOP Oss-directeur Peter Bijvelds een overwinning verwacht in Dordrecht? ,,Ik hoop op een goed resultaat, maar FC Dordrecht is voor ons een lastige tegenstander. Je hoeft niet heel veel verstand van voetbal te hebben om te constateren dat wij het moeilijker hebben met een tegenstander die ons de bal laat”, zegt Bijvelds. ,,Dat heeft Helmond Sport vorige week ook gedaan en waarschijnlijk zal FC Dordrecht dat ook gaan doen. Dan kan je ook als compliment aan ons zien.”

TOP Oss beleeft tot nu toe een succesvolle competitie. Even leek zelfs de koppositie in zicht, nu staat de club op een verdienstelijke zesde plek. Echter, uit de laatste 3 wedstrijden slechts één punt werd gehaald. ,,Ongeacht het resultaat ben ik tevreden over onze prestaties”, zegt Bijvelds. ,,Maar een goed resultaat tegen FC Dordrecht maakt wel degelijk een verschil. Bij verlies ben ik teleurgesteld over het slot. Als we winnen ben ik tevreden en kunnen we met een goed gevoel de winterstop in.”

‘Selectie tot veel in staat’

Hoe Bijvelds de tweede seizoenshelft ziet? ,,Als je kijkt naar onze begroting doen wij het uitstekend, maar wij moeten ook realistisch zijn en zeggen dat we een selectie hebben die tot veel in staat is. Inmiddels vind ik dat we voor een klassering moeten gaan die recht geeft op de play-offs. Dat is niet langer een streven, maar een reële doelstelling op voorwaarde dat we ons team bij elkaar kunnen houden.’’