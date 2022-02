TOP Oss moet het hoofd buigen voor FC Emmen

TOP Oss ging naar Emmen in een directe strijd om de koppositie in het periodeklassement. Dat bleek bij vlagen haalbaarder dan van tevoren verwacht werd, maar uiteindelijk deed TOP zichzelf in de Oude Meerdijk door slordig balverlies geen plezier. FC Emmen won met 3-1.

TOP Oss begon de wedstrijd in Emmen voortvarend met een doelpoging van Rick Stuy van den Herik in de eerste minuut. Keeper Michael Brouwer bood het schot echter geen uitdaging. Vijf minuten later leek Jasin Assehnoun de openingstreffer op de schoen te hebben, na miscommunicatie achterin bij TOP Oss. Lorenzo Piqué kreeg er tot opluchting van de Ossenaren zijn been er nog net tussen.

Daarop volgde een eerste helft vol slordigheden aan beide kanten. TOP leek de eerste ploeg te zijn die daar munt ging slaan. De Ossenaren veroverden de bal op de middenlijn, waarna deze tot drie keer toe bijna in het doel van Brouwer lag. Uiteindelijk wist Emmen de bal zelfs van de doellijn te trappen, waarna de aanval alsnog uitdoofde. In de tegenaanval was het vervolgens de thuisploeg die via Ole Romeny bijna leek te scoren, maar doelman Norbert Alblas wist de bal over zijn doel te tikken.

De Emmenaren gingen steviger druk zetten en sleepten daar een reeks corners uit. De ploegen leken op gelijke hoogte de kleedkamers in te gaan, maar op slag van rust zette Jari Vlak FC Emmen dan och op voorsprong: 1-0. Lang konden zij daar in de tweede helft niet van genieten. Na vijf minuten zag Lion Kaak Jearl Margaritha helemaal vrij links van het vijandige doel staan. Hij schoof de bal met een slimme pass dwars door het strafschopgebied, waarna de linksbuiten van TOP de 1-1 feilloos binnen tikte.

Een kwartier later schatte Joshua Sanches een situatie helemaal verkeerd in. Hij speelde de bal door het hart van zijn eigen verdediging terug, waar Reda Kharchouch de bal voor het intikken kreeg, en dat dan ook deed: 2-1. In het laatste kwartier mocht Yannick Leliendal zijn debuut in Osse dienst maken. De nieuwe linksback verving routinier Niels Fleuren. Ook hij kon niet voorkomen dat Oussama El Azzouzi in de 84ste minuut de bal uit een corner binnen kopte. Daarmee was de wedstrijd wel gelopen, en moest TOP in Emmen alsnog haar meerdere erkennen.

Opstelling: Alblas; Fleuren (76. Leliendal), Lammers, Piqué, Pata; Stuy van den Herik, Kaak (84. Margaret), Sanches; Margaritha, Tejan, Mathieu