TOP Oss moet meerdere erkennen in De Graafschap

Met maar liefst vier oud-spelers van De Graafschap trad TOP Oss in eigen huis aan tegen de Achterhoekers. Spits Kyvon Leidsman, middenvelders Sjoerd Overgoor en Lion Kaak en verdediger Jan Lammers maakten een prima indruk tegen hun oude club. Vooral die laatste vormde een uitstekend duo met Lorenzo Piqué. Als verdedigend bastion grepen zij meermaals sterk in.

De Graafschap gevaarlijker

In de eindfase scoorde De Graafschap dan toch, toen Julian Lelieveld een voorzet gaf op de voor het doel gekomen Ralf Seuntjens, met de 1-0 als gevolg. TOP probeerde er met man en macht nog een punt uit te slepen, maar drie minuten voor het einde van de officiële speeltijd schoot Danny Verbeek die hoop aan flarden. Een fraai schot in de verre hoek was onhoudbaar voor Geens, waarmee de winst voor De Graafschap verzekerd was. Dat Kyvon Leidsman in de blessuretijd nog verrassend op de lat schoot, veranderde daar uiteraard niets aan.