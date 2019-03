TOP Oss moet op de toppen van zijn kunnen spelen tegen de koploper: ‘FC Twente hoort in de eredivisie thuis’

,,We kunnen het ze moeilijk maken als we op de toppen van onze kunnen spelen’’, zegt trainer Klaas Wels. ,,FC Twente is een topploeg. Een club die per ongeluk een treetje lager speelt. Ze zijn nu weer hard op weg naar het hoogste niveau. Dat is waar ze thuis horen.’’ FC Twente staat op 60 punten uit 27 wedstrijden. Sparta, de nummer 2 van de ranglijst, volgt op 51 punten.

Klaas Wels zal waarschijnlijk niet veel veranderen aan zijn gebruikelijke opstelling. ,,We spelen zoals we altijd spelen, dat heeft ons gebracht waar we zijn. Het kan altijd zijn dat de ene keer Pietje speelt, en de andere keer Jantje. Het gaat om de uitvoering van ons spel. We moeten stabiel genoeg zijn om geen kansen weg te geven. En aan de bal moeten we proberen om de tegenstander pijn te doen.’’

Zeven punten

Na een minder fase vlak na de winterstop, zijn de resultaten van TOP Oss weer prima met zeven punten uit de laatste drie duels. ,,We strijden voor iedere meter en krijgen weinig doelpunten tegen. De ploeg is gebrand op resultaten.’’

TOP Oss zal in het eigen stadion een bekende treffen: Tom Boere, de spits die in het seizoen 2016/2017 33 doelpunten maken voor TOP Oss. Wels: ,,Het is leuk om Tom weer terug te zien, en we wensen hem altijd alle succes. Behalve als hij tegen ons speelt.’’