TOP Oss moet op zoek naar een nieuwe trainer: Klaas Wels vertrekt per direct

TOP Oss en trainer Klaas Wels (49) gaan uit elkaar. De club uit de Keuken Kampioen Divisie en de trainer hebben na overleg besloten dat het beter is om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. En dat moet snel gebeuren, want de voorbereiding begint over anderhalve week.

Persoonlijke redenen liggen ten grondslag aan het vertrek van Wels, zo valt te lezen in een verklaring op de website van de club. ,,Natuurlijk had ik mijn herbenoeming als coach me zeker anders voorgesteld, maar in het belang van de club en mijzelf is dit het beste. Ik heb altijd geroepen dat er niemand boven de club staat", aldus Wels, die met TOP Oss zeventiende eindigde.

In februari werd Wels - toen technisch directeur bij de Ossenaren - aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij volgde daarmee Kristof Aelbrecht op, die vlak voor de kerstdagen werd ontslagen. Tussentijds nam Marcel van der Sloot de honneurs waar. In maart werd besloten dat Wels tot medio 2024 de trainer zou zijn, maar daar gaat het dus niet van komen.

Onmiskenbaar gezicht

Daarmee komt er een pijnlijk einde aan de tweede etappe van Wels bij TOP Oss. Wels kwam in 2008 als stagiair binnen bij de club en werd een onmiskenbaar gezicht van TOP Oss. Hij leidde de club als trainer zelfs een jaar naar de play-offs om promotie naar de eredivisie. In 2021 werd zijn contract niet verlengd en vertrok hij naar MVV. In Maastricht werd hij als trainer in maart 2022 ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.

In mei 2022 werd duidelijk dat de Brabander terugkeerde als technisch directeur bij TOP Oss. Iets meer dan een jaar later scheiden opnieuw de wegen. De laatste maanden waren roerig bij de club, zo deed TOP Oss aangifte na een bedreigende en beledigende afbeelding aan het adres van Wels. Daarnaast werd duidelijk dat enkele clubiconen moesten vertrekken bij de club.

TOP Oss moet nu snel op zoek naar een nieuwe trainer, want de voorbereiding op het nieuwe seizoen start al over anderhalve week. Er is momenteel alleen een keeperstrainer (Ronnie Buitenkamp) bij de club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.