TOP Oss moet proberen in kelderkraker van de laatste plaats af te komen

Tegen FC Dordrecht, dat negentiende staat, proberen de Ossenaren in eigen huis van de rode lantaarn af te komen. Maar bij de kelderkraker in de Keuken Kampioen Divisie zal het door de nieuwe coronamaatregelen vanavond erg stil blijven. En dat is even wennen. ,,Bij voetbal hoort emotie, en een stuk van die beleving ontbreekt wanneer je zonder publiek speelt", vindt trainer Klaas Wels.