TOP Oss moet terug naar het tekenbord

Klaas Wels begon met dezelfde basiself als in de afgelopen maand. TOP Oss boekte in die samenstelling weliswaar nauwelijks punten, maar liet consequent zien de beste ploegen in de competitie prima partij te kunnen bieden. Dat laatste was gisteravond tegen Go Ahead Eagles allerminst het geval. ,,De eerste helft gaven we weg, en zij ook”, zag TOP Oss-middenvelder Lion Kaak. ,,Dus dat was heel saai voor de kijkers. Ze hadden niet bijzonder goed veldspel, maar gooiden de bal wel opportunistisch in de zestien. Daar hebben zij wat stootkracht en lengte met spelers als Mulenga en Rabillard.”