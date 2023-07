TOP Oss na rust ruim langs ambitieus UDI’19: 0-6

TOP Oss had in de derde oefenwedstrijd van het seizoen één helft moeite met streekgenoot UDI’19. De naar de vierde divisie gedegradeerde ploeg uit Uden weerde zich zaterdag dan ook kranig, maar na rust maakte TOP duidelijk het verschil: 0-6.

Na afloop van de confrontatie tussen UDI’19 en TOP Oss waren er eigenlijk alleen maar tevreden gezichten op sportpark Parkzicht in Uden. De profclub uit Oss won na een moeizame eerste helft uiteindelijk ruim en kan daarmee met een goed gevoel verder in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Toen na rust de gevestigde orde binnen de lijnen kwam bij TOP Oss, dwong de ploeg een aantal fouten bij UDI’19 af en die straften de bezoekers genadeloos af. Testspeler Enrico Dueñas Hernández tekende vroeg in de tweede helft voor de openingstreffer en daarna liep de score hard op. Delano Ladan, Roshon van Eijma, Justin Mathieu, Arthur Allemeersch en een eigen doelpunt van UDI’19 zorgden voor een 0-6 einstand op het Udense kunstgras.

Van Eijma gaf na afloop te kennen dat er een goede vibe in de groep zit. ,,Wel blijft het in de voorbereiding altijd afwachten wie er komen en gaan en hoe het team wordt gevormd. We hebben zeker voorin nog versterking nodig om ook in de competitie daadwerkelijk gevaarlijk te kunnen worden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat op een goede manier ingevuld gaat worden’’, zegt de middenvelder in spe.

Het is wel leuk om wat meer aanvallend bezig te zijn en mee de lijnen uit te zetten Roshon van Eijma

Zaterdag stond Van Eijma namelijk weer opgesteld als controleur op het middenveld en dat voelt voor hem nog steeds een beetje onwennig. ,,Ik heb nooit eerder op die positie gespeeld. Het is wel leuk om wat meer aanvallend bezig te zijn en mee de lijnen uit te zetten. Voor mij is het belangrijkste dat ik kan spelen en als uiteindelijk blijkt dat dat op die positie kan dan doe ik dat graag.’’

Klap op de longen

Ook UDI’19 stapte dus met opgeven hoofd van het veld. Voor die ploeg was het de eerste oefenwedstrijd van het seizoen en volgens middenvelder Stijn van den Broek betekende dat voor menig speler een klap op de longen. ,,Maar het was een positieve ervaring om tegen TOP te spelen. We hielden de linies kort op elkaar en daar hadden ze voor rust toch wel moeite mee’’, stelde Van den Broek.

Hij besloot zijn club trouw te blijven na de degradatie uit de derde divisie en zegt komend seizoen vol voor het kampioenschap in de vierde divisie te willen gaan. Ook de nieuwbakken UDI’19-coach Niels van Casteren loopt niet weg voor de promotie-doelstelling: ,,Ik zie dat iedereen binnen de club hunkert naar succes. Wij willen ervoor zorgen dat er straks elke week tussen de 500 en 800 man langs de lijn staan en we samen een mooi seizoen beleven. We willen zo snel mogelijk terug naar de derde divisie.’’

Voor Van den Broek was de wedstrijd tegen TOP Oss sowieso een bijzondere. Hij is zelf geboren en getogen Ossenaar en zit op vrijdagavond regelmatig in het Frans Heesen Stadion. ,,Ik ken heel veel mensen bij TOP en m’n broer hoort bij de fanatieke supporters’’, zegt hij. ,,Uiteraard is het leuk om tegen ze te spelen en kijkend naar de speelwijze hebben we het ook gewoon prima gedaan.’’