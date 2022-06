TOP Oss neemt middenvelder Thomas Beekman over van NEC

De geboren Arnhemmer doorliep de jeugdopleiding van Vitesse, maar stapte in 2019 over naar het beloftenelftal van aartsrivaal NEC Nijmegen. Beekman maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de eredivisie met een invalbeurt voor de Nijmegenaren tegen Willem II. In de tweede seizoenshelft verhuurde NEC hem aan Helmond Sport met het idee hem meer wedstrijdervaring in het profvoetbal op te laten doen.