TOP Oss niet bij machte een vuist te maken op bezoek bij NEC

Hoewel TOP Oss zich tot ruim in de eerste helft kranig wist te weren, maakte een pingel in de vijfentwintigste minuut de weg vrij voor een flinke nederlaag. Op bezoek in Nijmegen werd met 4-0 verloren van NEC.

,,Hoger tempo!” schalde de stem van TOP Oss-trainer Klaas Wels vanaf de zijlijn door De Goffert na vijf minuten speeltijd. Het kon niet voorkomen dat juist de thuisploeg kort daarop de eerste kans van de wedstrijd kreeg, die door Jonathan Okita het zijnet ingetrapt werd. Lang bleef dat de enige noemenswaardige aanval van de wedstrijd. TOP probeerde meermaals gecontroleerd op te bouwen, maar kon eenmaal voorin eigenlijk op geen enkel moment een vuist maken.

Weinig gevaar

NEC aasde ook niet bepaald vol overgave op goals, waardoor de brilstand tot ruim halverwege de eerst helft gehandhaafd bleef. De scheidsrechter meende toen in een relatief rustige spelsituatie Niels Fleuren ongeoorloofd in te zien grijpen op een tegenspeler, waarop deze tot grote verbazing van al zijn ploegmaten de bal op de stip legde. Jordy Bruin schoot de bal beheerst binnen, en opende daarmee de score. De rest van de eerste helft kwam zijn ploeg niet verder dan speldenprikjes, wat meer was dan TOP aan de overzijde creëerde.

De tweede helft begon TOP met nieuwkomer Ruben Roosken en stagespelers Noah Frick en Manassé Mampala in het veld. TOP oogde stekeliger, vastbesloten een tegentreffer te noteren. Het zette na een kwartier al meer druk dan in heel de eerste helft bij elkaar, maar NEC voetbalde zich daar prima onderuit. Even leek TOP dichtbij de gelijkmaker te zijn door een uitstekende voorzet van Roosken, maar Frick liet vlak voor de goal na erop uit te halen.

Eindsprint

Pakweg een kwartier voor het einde liet NEC ineens zien wel degelijk aan te kunnen vallen. Romeny speelt de bal voorbij Rondeel, waarna Beekman deze koeltjes de goal in werkt. Daarmee is het van de dam, want luttele minuten later tekent Bruin voor zijn tweede treffer: 3-0. Als vijf minuten voor het einde de voor Jonathan Okita gewisselde Anton Fase van dichtbij de 4-0 binnen kopt, is de martelgang voor TOP compleet.

NEC - TOP Oss: 4-0 (1-0). 25. Bruin (1-0), 77. Beekman (2-0), 80. Bruin (3-0), 85. Fase (4-0)

Opstelling TOP Oss: Rondeel; David (Roosken), Lammers, Piqué, Stuy van den Herik, Fleuren; Kaak, Rommens (Van Nispen), Damen (45. Frick); Van der Heijden (65. Çelik), Van Aerschot (45. Mampala)