TOP Oss niet op een roze wolk: ‘We blijven met beide benen op de grond’

Of TOP Oss op een roze wolk zit? Trainer Klaas Wels zegt van niet: ,,We blijven met beide benen op de grond. Maar we streven naar nog meer punten.’’ Vrijdagavond speelt TOP Oss tegen koploper Go Ahead Eagles.

TOP Oss staat volop in de schijnwerpers, met onder meer vier TOP Oss-spelers in het elftal van de week. Alle aandacht is niet gek, want TOP Oss staat landelijk bekend als een kleine club, en nu doet de ploeg ineens mee om de bovenste plekken. ,,We krijgen inderdaad veel aandacht, en dat is ook wel terecht. Het geeft de waardering, die mijn ploeg verdient’’, zegt Wels.

De huidige resultaten zijn volgens Wels ‘een compliment aan iedereen’. ,,We hebben een bepaalde visie, die laat zien dat je met beperkte middelen succesvol kan zijn in de sterkste eerste divisie sinds tijden. Onze selectie heeft kwaliteit, we hebben een tactisch plan, we zijn fit in hoofd en lichaam en we kunnen gedurende de hele week arbeid leveren. Bovendien vertoont iedereen normaal gedrag. Met die mix kan je succesvol zijn.’’

Van der Venne en Bakx

Vrijdagavond speelt TOP Oss tegen koploper Go Ahead Eagles. Daar komt TOP Oss twee bekenden tegen: Richard van der Venne en Istvan Bakx, die vorig seizoen heel belangrijk waren op het Osse middenveld. Was TOP Oss nog beter geweest als het duo was gebleven? Wels: ,,Ze zijn er niet, dus ik denk niet aan dergelijke scenario’s. De jongens die zijn gekomen hebben hen meer dan goed vervangen.’’

Wels heeft zin in de wedstrijd in de Adelaarshorst. ,,Zij zijn de favoriet, maar wij gaan naar Deventer om resultaat te halen.’’