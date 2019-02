TOP Oss onderuit in Eindhoven

TOP Oss haalde vorige week die nieuwelingen, maar die startten allen vanaf de bank. Alleen Enzo Stroo maakte zijn opwachting in de tweede helft. TOP Oss begon de wedstrijd in zijn vertrouwde 5-3-2 opstelling. Ook de tactiek was zoals de Osse supporters het van trainer Klaas Wels gewend zijn: terugzakken op eigen helft, en dan via uitbraken gevaarlijk worden, vaak via Bryan Smeets en Huseyin Dogan.

In Eindhoven maakte Jong PSV het spel in de eerste helft, zonder daarbij heel gevaarlijk te worden. TOP Oss meldde zich weleens voor het doel, maar daar was het niet altijd even scherp. Zo verspeelde Huseyin Dogan eenmaal de bal tijdens een veelbelovende aanval. Na ruim 25 minuten was het wel raak voor de Ossenaren. Smeets gaf de bal aan Oratmangoen, waarna de spits de keeper omspeelde en de bal in het lege doel werkte.

TOP Oss kon niet lang genieten van de voorsprong. Justin Loonwijk maakte voor Jong PSV op schitterende wijze de 1-1 door een bal in de kruising te trappen. Niet veel later maakte Lorenzo Piqué een vreemde overtreding in het strafschopgebied, een penalty was het resultaat. Mauro Junior schoot binnen van elf meter, en bepaalde de ruststand op 2-1.

Na rust had TOP Oss een goede fase, met onder andere een afstandsschot van Bryan Smeets. Toch bleek Jong PSV maandagavond de betere ploeg, ook vanwege matig verdedigen van de Ossenaren. Zakaria Aboukhal schoot Jong PSV naar 3-1.