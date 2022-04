TOP Oss ontpopt zich tegen De Graafschap tot koelbloedige killer in blessuretijd

,,De invallers doen het weer”, lachte Kyvon Leidsman na afloop van het duel tussen TOP Oss en De Graafschap. Vaak kreeg de spits ondanks het kleine half uur dat hij spelen mocht allen de kans niet om naar voren te stuiven. ,,Het was tegenhouden, tegenhouden, tegenhouden. Maar uiteindelijk doen we het goed.”

TOP lag inderdaad vrijwel continu onder vuur in De Vijverberg. Jearl Margaritha bracht desondanks met een uiterst beheerste lob over de Achterhoekse defensie heen, ploeggenoot Joshua Sanches in de positie om te scoren. De eerste aanval van de Ossenaren eindigde vervolgens met zijn kopbal het doel in. Dankzij een doelpunt van Sam Hendriks enkele momenten later, kwam de thuisploeg al snel weer op gelijke hoogte.

In de tweede helft had TOP Oss het vervolgens drie kwartier loodzwaar. De Graafschap, dat nog om kwalificatie voor de play-offs speelt, zette alles op alles om een overwinning te boeken. Keeper Norbert Alblas wist dat het niet makkelijk zou worden. ,,Ik heb er echt naartoe geleefd. Je weet dat je het als keeper in zulke duels drukker gaat krijgen, maar als keeper leef ik voor deze wedstrijden.”

De excellerende doelman was vastbesloten in de tweede helft niet meer gepasseerd te worden. Zelfs in een carambole waarin een doelpunt onvermijdelijk leek, zat hij er telkens weer tussen als onklopbare plaaggeest van de Achterhoekers. ,,Dit soort wedstrijden zijn de mooiste”, zei hij over het in sfeer en gezang badende stadion. Het gros van duizenden toeschouwers, zag hem echter het liefst falen. ,,Als je dan die ballen pakt, voelt het goed om die teleurstelling te horen. Dat geeft toch een boost om ‘m de volgende keer weer te pakken. Vandaag wist ik zeker: die gaat er niet meer in.”

Tegen alle verhoudingen in

De sluitpost kreeg gelijk. En tegen alle verhoudingen van de wedstrijd in, brak TOP in blessuretijd zowaar alsnog uit. Na een schier eindeloze barrage van ballen op het doel, hadden de Ossenaren aan de overkant genoeg aan één aanval. Giovanni Büttner en Dean Guezen werden vijf minuten voor het einde van de officiële speeltijd het veld in gestuurd.

,,Dit wordt pittig”, dacht Guezen nog na een voor zijn gevoel wel erg korte warming-up, maar hij bleek het goudhaantje te zijn. ,,Gio gaf ‘m goed met buitenkant rechts, ik hoefde er alleen tegenaan te lopen”, zei hij met een glimlach van oor tot oor. Onnodig bescheiden, want de hoek was niet eens zo eenvoudig, en bovendien ranselde hij de bal stevig het dak van het doel in. ,,Ik zag iemand op de doellijn een sliding maken dus ik dacht ‘het moet wel hoog’. Met rechts, mijn chocoladebeen. Daar kan ik eigenlijk weinig mee, maar deze zat er goed in”, zo stelde hij uiteindelijk tevreden vast.

Voor Guezen voelde het nog beter dan het doelpunt tegen Volendam, ook al een tweede treffer voor TOP, eveneens in blessuretijd. Daar volgde echter nog een tegentreffer op. In Doetinchem bleef die uit. De invaller prees centrale verdediger Lorenzo Piqué en Roshon van Eijma. ,,En Norbert keepte een ontzettend goeie wedstrijd”, blikte hij terug. De doelman was zelf ook tevreden over zijn optreden. ,,En het is heel lekker dat als ik zo’n wedstrijd speel, het team het ook nog afmaakt.”